04 декабря 2022
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02 декабря 2022

С пермского оборонного завода взыскали более 14 млн долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, пермский пороховой завод
Завод оплатил госконтракт после судебного решения Фото:

Точку в споре о взыскании с Пермского порохового завода более 14 млн рублей в пользу научно-производственного объединения «Техномаш» поставили судебные приставы. В результате длительных судебных разбирательств и экспертиз долг оборонного завода был подтвержден, а приставы принудили оплатить его.

«Судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 73 транспортных средств предприятия-должника и наложил арест на его расчетные счета. После применения принудительных мер ФКП „Пермский пороховой завод“ полностью перечислило всю сумму задолженности», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что долг образовался ППЗ перед «Техномашем» в результате исполнения госконтракта на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению трансформаторных подстанций. Подрядчик работы выполнил, но оплату пришлось взыскивать через суд.

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Точку в споре о взыскании с Пермского порохового завода более 14 млн рублей в пользу научно-производственного объединения «Техномаш» поставили судебные приставы. В результате длительных судебных разбирательств и экспертиз долг оборонного завода был подтвержден, а приставы принудили оплатить его. «Судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 73 транспортных средств предприятия-должника и наложил арест на его расчетные счета. После применения принудительных мер ФКП „Пермский пороховой завод“ полностью перечислило всю сумму задолженности», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В ведомстве пояснили, что долг образовался ППЗ перед «Техномашем» в результате исполнения госконтракта на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению трансформаторных подстанций. Подрядчик работы выполнил, но оплату пришлось взыскивать через суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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