С пермского оборонного завода взыскали более 14 млн долгов

Точку в споре о взыскании с Пермского порохового завода более 14 млн рублей в пользу научно-производственного объединения «Техномаш» поставили судебные приставы. В результате длительных судебных разбирательств и экспертиз долг оборонного завода был подтвержден, а приставы принудили оплатить его.
«Судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 73 транспортных средств предприятия-должника и наложил арест на его расчетные счета. После применения принудительных мер ФКП „Пермский пороховой завод“ полностью перечислило всю сумму задолженности», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
В ведомстве пояснили, что долг образовался ППЗ перед «Техномашем» в результате исполнения госконтракта на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению трансформаторных подстанций. Подрядчик работы выполнил, но оплату пришлось взыскивать через суд.
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