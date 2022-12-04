Для будущих курганских предпринимателей открыли новый «город»

Для курганских студентов провели трехдневный бизнес-интенсив Фото: благотворительный фонд «Капитаны»

Для студентов Курганской области, которые хотят стать предпринимателями, провели уникальный трехдневный бизнес-интенсив «Город 423». Образовательный модуль является одним из завершающих этапов программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Проект реализуется при поддержке Минобра РФ, Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова совместно с благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» уже в 62 регионах страны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фонда.

«Город 423» — это симулятор городской жизни, с экономикой, бизнесом и системой коммуникаций. Название игры неслучайно: 423 — код ошибки «заблокировано». В этот город, по задумке авторов, попадают только лучшие из лучших молодых людей, готовых стать успешными предпринимателями и строить жизнь свою и своей страны.

Курганская область стала одним из первых регионов, где протестировали новый образовательный интенсив. Он прошел на территории оздоровительного комплекса «Лесники». На протяжении трех дней 70 студентов участвовали в квестах и мероприятиях, где организаторы — это городские службы и мэрия, а участники — жители, распределенные по городским районам.

«За дни проведения тренинга незнакомые люди прошли все круги ада в хорошем смысле этого слова. Они устраивали выборы, проводили флешмобы, скупали здания, основывали предприятия — использовали всевозможные приемы для развития вверенных им территорий. Было невероятно наблюдать, что за эти дни люди так сплотились», — рассказывает руководитель программы «Я в деле» в Курганской области Илья Мокин.

Специальным гостем бизнес-интенсива стал депутат Госдумы от партии «Новые люди», председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. «Новый образовательный тренинг программы „Я в деле“ — это возможность в простых формах познакомиться с тем, что такое бизнес. Через игру молодые люди не просто учатся, слушая теорию, а активно строят собственный город, свою территорию, свои бизнесы. Формат игры интересен тем, что дает человеку раскрыться и что-то сделать. В игре ты проживаешь те же процессы, что и в жизни, но совершать их здесь дешевле. Ребята учатся основам предпринимательской деятельности с точки зрения отраслевой логики», — отмечает депутат.

До конца года аналогичные бизнес-интенсивы проведут для 3 500 студентов по всей России. После этого для них начнется следующий этап программы «Я в деле», где молодые люди должны будут провести презентации своих бизнес-идей и защитить их перед опытными экспертами из числа предпринимателей регионов. Более подробно о предпринимательской программе «Я в деле» можно узнать на официальном сайте проекта явделе.рф.

Ранее URA.RU писало, что студенты челябинских вузов, которые являются участниками программы молодежного предпринимательства «Я в деле», прошли бизнес-интенсив «Город 423».

Курганские студенты, которые хотят открыть собственное дело, приняли участие в бизнес-интенсиве Фото предоставлено благотворительным фондом «Капитаны»