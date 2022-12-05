За скоростью на курганских и челябинских трассах начали следить с помощью датчиков

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Село Введенское. Курган, фуры, трасса иртыш, грузовые машины, фургоны
Датчики установили на 17 участках трасс Фото:

На трассах Курганской и Челябинской области установили датчики интенсивности движения. Об этом URA.RU 5 декабря сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«Новое оборудование, анализирующее состояние транспортного потока, смонтировали на 17 участках федеральных автомобильных дорог М-5 „Урал“, А-310, Р-254 „Иртыш“ и Р-354. <…> Датчик интенсивности дорожного движения дает возможность получать информацию о транспортном потоке и загруженности трассы, а следовательно, и об износе дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе.

О начале установки датчиков стало известно в августе. Эти приборы анализируют загрузку трасс, среднюю скорость потока на каждой полосе, интервал между транспортными средствами. Также датчики классифицируют транспорт на грузовой, легковой и автобусы.

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На трассах Курганской и Челябинской области установили датчики интенсивности движения. Об этом URA.RU 5 декабря сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «Новое оборудование, анализирующее состояние транспортного потока, смонтировали на 17 участках федеральных автомобильных дорог М-5 „Урал“, А-310, Р-254 „Иртыш“ и Р-354. <…> Датчик интенсивности дорожного движения дает возможность получать информацию о транспортном потоке и загруженности трассы, а следовательно, и об износе дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе. О начале установки датчиков стало известно в августе. Эти приборы анализируют загрузку трасс, среднюю скорость потока на каждой полосе, интервал между транспортными средствами. Также датчики классифицируют транспорт на грузовой, легковой и автобусы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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