За скоростью на курганских и челябинских трассах начали следить с помощью датчиков

05 декабря 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Датчики установили на 17 участках трасс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассах Курганской и Челябинской области установили датчики интенсивности движения. Об этом URA.RU 5 декабря сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «Новое оборудование, анализирующее состояние транспортного потока, смонтировали на 17 участках федеральных автомобильных дорог М-5 „Урал“, А-310, Р-254 „Иртыш“ и Р-354. <…> Датчик интенсивности дорожного движения дает возможность получать информацию о транспортном потоке и загруженности трассы, а следовательно, и об износе дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе. О начале установки датчиков стало известно в августе. Эти приборы анализируют загрузку трасс, среднюю скорость потока на каждой полосе, интервал между транспортными средствами. Также датчики классифицируют транспорт на грузовой, легковой и автобусы.

На трассах Курганской и Челябинской области установили датчики интенсивности движения. Об этом URA.RU 5 декабря сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «Новое оборудование, анализирующее состояние транспортного потока, смонтировали на 17 участках федеральных автомобильных дорог М-5 „Урал“, А-310, Р-254 „Иртыш“ и Р-354. <…> Датчик интенсивности дорожного движения дает возможность получать информацию о транспортном потоке и загруженности трассы, а следовательно, и об износе дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе. О начале установки датчиков стало известно в августе. Эти приборы анализируют загрузку трасс, среднюю скорость потока на каждой полосе, интервал между транспортными средствами. Также датчики классифицируют транспорт на грузовой, легковой и автобусы.