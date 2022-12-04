Мобилизованного свердловчанина вернули домой из зоны СВО

Мобилизованного сотрудника корпорации «ВСМПО-Ависма» вернули домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованного сотрудника корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) Данила (попросил не указывать фамилию) вернули домой. Об этом URA.RU рассказала мама свердловчанина. Также данную информацию агентству подтвердил депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

Ранее в URA.RU обратились близкие и родственники мобилизованного с просьбой оказать содействие в возврате Даниила домой. Дело в том, что он ценный сотрудник «ВСМПО-Ависма». Тогда корреспондент агентства обратилась к депутату Госдумы РФ Максиму Иванову с просьбой внести молодого человека в список по возврату мобилизованных. Даниила внесли в список по возврату мобилизованных в начале ноября.

«Даниила ждет дорога домой. Через Москву он направится в свою военную часть. После увольнения вернется в Верхнюю Салду. Мы ждем его всей семьей», — поделилась мама участника СВО.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к депутату Госдумы РФ Максиму Иванову. Он информацию подтвердил. «Большую часть сотрудников „ВСМПО-Ависма“, которые были мобилизованы в зону проведения СВО, уже вернули. Данил входит в число тех, кто скоро окажется дома. Также работа ведется по остальным сотрудникам уральских предприятий», — отметил Иванов.

Ранее агентство писало, что часть ошибочно мобилизованных сотрудников предприятия «Ураласбест» вернулась домой. Переговоры по другим работникам предприятия продолжают вести с Министерством обороны РФ.