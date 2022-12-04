В Миассе микрорайон завалило ветвями от деревьев

Мэрия Миасса уверена, что валежник не убирает управляющая компания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Улицы Машгородка в Миассе (Челябинская область) завалены валежником и сломанными деревьями. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

«Что за лесоповал по всему Машгородку? Сколько еще этот валежник валяться будет? Мы в городе или колхозе им. Тонкого? Может нам уже самим нужно объединяться и убирать?» — задается вопросами житель в паблике «Свободный Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Мэрия Миасса в этом же паблике утверждает, что валежник находится на территории управляющих компаний. По словам пресс-службы мэрии, территория, принадлежащая городу, всегда тщательно убирается после проведения работ.

«Мы знаем о своих проблемах. В Миассе нет полигона для отходов зеленого хозяйства. Администрация с июля обещает запустить полигон для таких отходов. На территории города есть только одна организация, которая занимается переработкой дерева в щепу. Валежник нам убирать некуда», — сообщил URA.RU директор управляющей компании «Жилкомсервис» Геннадий Кандыба.

По словам Кандбы, обломившееся дерево находится на территории «Областного дома ребенка №6» Миасса. Часть ствола упала на рядом стоящий автомобиль. Машину хозяин убрал, а обломок дерева так и остался нависать над головами прохожих.

Жители возмущены тем, что сломанные деревья не убирают Фото: «Свободный Миасс», «ВКонтакте»

Дворы завалены валежником Фото: «Свободный Миасс», «ВКонтакте»