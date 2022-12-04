Мэрию Челябинска покинул VIP-чиновник

Председатель Комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров ушел в отставку

05 декабря 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Ринат Кучитаров написал заявление об отставке 2 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрию Челябинска покинул председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров. Эту информацию подтвердили URA.RU в администрации областного центра. «С 5 декабря 2022 года обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска исполняет Ирина Степанова. Прежний руководитель Ринат Кучитаров уволился по собственному желанию», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Кучитаров возглавил КДХ в августе 2019 года. Ранее он руководил ООО «Красноармейское ДРСУ». По данным URA.RU, заявление Кучитаров написал 2 декабря. А в понедельник, 5 декабря, сотрудники регионального УФСБ провели в КДХ оперативно-следственные мероприятия. В пресс-службе ведомства воздержались от комментариев.

Мэрию Челябинска покинул председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров. Эту информацию подтвердили URA.RU в администрации областного центра. «С 5 декабря 2022 года обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска исполняет Ирина Степанова. Прежний руководитель Ринат Кучитаров уволился по собственному желанию», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Кучитаров возглавил КДХ в августе 2019 года. Ранее он руководил ООО «Красноармейское ДРСУ». По данным URA.RU, заявление Кучитаров написал 2 декабря. А в понедельник, 5 декабря, сотрудники регионального УФСБ провели в КДХ оперативно-следственные мероприятия. В пресс-службе ведомства воздержались от комментариев.