Мэрию Челябинска покинул VIP-чиновник

Мэрию Челябинска покинул председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров. Эту информацию подтвердили URA.RU в администрации областного центра.
«С 5 декабря 2022 года обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска исполняет Ирина Степанова. Прежний руководитель Ринат Кучитаров уволился по собственному желанию», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Кучитаров возглавил КДХ в августе 2019 года. Ранее он руководил ООО «Красноармейское ДРСУ». По данным URA.RU, заявление Кучитаров написал 2 декабря. А в понедельник, 5 декабря, сотрудники регионального УФСБ провели в КДХ оперативно-следственные мероприятия. В пресс-службе ведомства воздержались от комментариев.
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