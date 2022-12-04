04 декабря 2022

Мэрию Челябинска покинул VIP-чиновник

Председатель Комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров ушел в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание у главы Натальи Котовой. Челябинск, кучитаров ринат
Ринат Кучитаров написал заявление об отставке 2 декабря Фото:

Мэрию Челябинска покинул председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров. Эту информацию подтвердили URA.RU в администрации областного центра.

«С 5 декабря 2022 года обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска исполняет Ирина Степанова. Прежний руководитель Ринат Кучитаров уволился по собственному желанию», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Кучитаров возглавил КДХ в августе 2019 года. Ранее он руководил ООО «Красноармейское ДРСУ». По данным URA.RU, заявление Кучитаров написал 2 декабря. А в понедельник, 5 декабря, сотрудники регионального УФСБ провели в КДХ оперативно-следственные мероприятия. В пресс-службе ведомства воздержались от комментариев.

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Мэрию Челябинска покинул председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров. Эту информацию подтвердили URA.RU в администрации областного центра. «С 5 декабря 2022 года обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска исполняет Ирина Степанова. Прежний руководитель Ринат Кучитаров уволился по собственному желанию», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Кучитаров возглавил КДХ в августе 2019 года. Ранее он руководил ООО «Красноармейское ДРСУ». По данным URA.RU, заявление Кучитаров написал 2 декабря. А в понедельник, 5 декабря, сотрудники регионального УФСБ провели в КДХ оперативно-следственные мероприятия. В пресс-службе ведомства воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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