Российские военные не дали ВСУ атаковать ДНР и ЛНР

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк, полигон еланский
ВС России сорвали наступление ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армией РФ была отбита атака ВСУ на южнодонецком направлении. Противник отступил на прежние позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские подразделения отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении и отбросили противника к исходным позиция», — сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также отметили, что ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в районе Чернопоповки и Житловки в ЛНР.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ее целями является демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса.

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Армией РФ была отбита атака ВСУ на южнодонецком направлении. Противник отступил на прежние позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские подразделения отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении и отбросили противника к исходным позиция», — сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также отметили, что ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в районе Чернопоповки и Житловки в ЛНР. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ее целями является демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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