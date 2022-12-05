Российские военные не дали ВСУ атаковать ДНР и ЛНР

05 декабря 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

ВС России сорвали наступление ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армией РФ была отбита атака ВСУ на южнодонецком направлении. Противник отступил на прежние позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские подразделения отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении и отбросили противника к исходным позиция», — сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также отметили, что ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в районе Чернопоповки и Житловки в ЛНР. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ее целями является демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса.

Армией РФ была отбита атака ВСУ на южнодонецком направлении. Противник отступил на прежние позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские подразделения отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении и отбросили противника к исходным позиция», — сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также отметили, что ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в районе Чернопоповки и Житловки в ЛНР. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ее целями является демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса.