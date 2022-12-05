На курганской трассе до Челябинска ввели ограничения на два года

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Открытие котельни в Петухово. Курган, петухово, трасса, дорога, ремонт дорог, ремонтные работы
Ограничения связаны с капремонтом трассы Фото:

В Курганской области на двух участках трассы «Иртыш», которая ведет в Челябинскую область, ввели ограничения, которые будут действовать до ноября 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал»

«По 15 ноября 2024 года вводится временное ограничение для транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — рассказали в пресс-службе.

Ограничения ввели на участках трассы «Иртыш» с 166 км по 180 км и с 190 км по 202 км. В рамках второго и четвертого этапа капремонта дороги трасса на этих участках будет расширена с двух до четырех полос движения.

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В Курганской области на двух участках трассы «Иртыш», которая ведет в Челябинскую область, ввели ограничения, которые будут действовать до ноября 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» «По 15 ноября 2024 года вводится временное ограничение для транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — рассказали в пресс-службе. Ограничения ввели на участках трассы «Иртыш» с 166 км по 180 км и с 190 км по 202 км. В рамках второго и четвертого этапа капремонта дороги трасса на этих участках будет расширена с двух до четырех полос движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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