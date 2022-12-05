На курганской трассе до Челябинска ввели ограничения на два года

05 декабря 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Ограничения связаны с капремонтом трассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на двух участках трассы «Иртыш», которая ведет в Челябинскую область, ввели ограничения, которые будут действовать до ноября 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» «По 15 ноября 2024 года вводится временное ограничение для транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — рассказали в пресс-службе. Ограничения ввели на участках трассы «Иртыш» с 166 км по 180 км и с 190 км по 202 км. В рамках второго и четвертого этапа капремонта дороги трасса на этих участках будет расширена с двух до четырех полос движения.

В Курганской области на двух участках трассы «Иртыш», которая ведет в Челябинскую область, ввели ограничения, которые будут действовать до ноября 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» «По 15 ноября 2024 года вводится временное ограничение для транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — рассказали в пресс-службе. Ограничения ввели на участках трассы «Иртыш» с 166 км по 180 км и с 190 км по 202 км. В рамках второго и четвертого этапа капремонта дороги трасса на этих участках будет расширена с двух до четырех полос движения.