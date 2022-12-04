В тюменских компаниях массово заболевают сотрудники

Вирусологи связывают рост заболеваемости с ослаблением иммунитета после карантина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменских компаниях зафиксирована массовая заболеваемость сотрудников. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали тюменцы, работающие на местных предприятиях. По их словам, ежедневно по причине ОРВИ на работу не выходит по одному-два сотрудника.

«У нас все болеть стали. Из 12 сотрудников шесть ушли на больничный. Работает половина офиса», — сообщает агентству тюменка, работающая в местной IT-компании.

«Я недавно вышел с больничного, и у нас на работе много кто ушел или до сих пор остается дома. Была температура 38 и слабость, в течение недели все прошло. У коллег такие же симптомы», — поделился житель Тюмени, работающий на одном из предприятий города.

Агентство обратилось за комментарием к вирусологу. «Вспышка связана с сезонным пиком заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но нельзя не учитывать тот факт, что люди очень долгое время сидели на карантине, и иммунитет ослаб, стал более восприимчив к различным вирусам. Мое мнение, что нужно прививаться. Ставить прививки от гриппа и от других вирусов. Ошибочно считать, что во время пика заболеваемости нельзя ставить прививки — можно. Это все предрассудки», — рассказал Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области также направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.