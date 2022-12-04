04 декабря 2022

Жители курганского райцентра жалуются, что их детям тяжело дышать из-за котельных

© Служба новостей «URA.RU»
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Галкинский мост. Курган, тэц, вечер, дым из трубы, экология
По словам жителей, дым от котельных идет в сторону школы и детсада Фото:

Жители поселка Лебяжье Курганской области заметили, что дым от котельных идет в сторону местных школы и детсада, находящихся рядом, из-за чего их воспитанникам тяжело дышать. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«В поселке Лебяжье дым от двух котельных постоянно идет в сторону школы и детского сада. Дышать детям нечем, а это все влияет на здоровье. Чем топят непонятно, но такое ощущение, что иногда там жгут даже резиновые покрышки. Котельные находятся от учреждений в 500 и в 250 метрах», — рассказал житель поселка.

Глава Лебяжьевского муниципального округа Александр Барч попросил URA.RU направить запрос по теме. Запрос был направлен. Источник URA.RU, связанный с органами власти, рассказал URA.RU, что дым от котельной иногда наблюдается, но никто на это официально не жаловался.

Ранее жители Петухово жаловались в соцсетях на смог в городе. По их словам, в городе было тяжело дышать из-за работы котельных. URA.RU направляло запрос по теме в администрацию Петуховского округа. Позже представители власти сообщили, что взяли запрос в работу.

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Жители поселка Лебяжье Курганской области заметили, что дым от котельных идет в сторону местных школы и детсада, находящихся рядом, из-за чего их воспитанникам тяжело дышать. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «В поселке Лебяжье дым от двух котельных постоянно идет в сторону школы и детского сада. Дышать детям нечем, а это все влияет на здоровье. Чем топят непонятно, но такое ощущение, что иногда там жгут даже резиновые покрышки. Котельные находятся от учреждений в 500 и в 250 метрах», — рассказал житель поселка. Глава Лебяжьевского муниципального округа Александр Барч попросил URA.RU направить запрос по теме. Запрос был направлен. Источник URA.RU, связанный с органами власти, рассказал URA.RU, что дым от котельной иногда наблюдается, но никто на это официально не жаловался. Ранее жители Петухово жаловались в соцсетях на смог в городе. По их словам, в городе было тяжело дышать из-за работы котельных. URA.RU направляло запрос по теме в администрацию Петуховского округа. Позже представители власти сообщили, что взяли запрос в работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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