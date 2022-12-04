Жители курганского райцентра жалуются, что их детям тяжело дышать из-за котельных

По словам жителей, дым от котельных идет в сторону школы и детсада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Лебяжье Курганской области заметили, что дым от котельных идет в сторону местных школы и детсада, находящихся рядом, из-за чего их воспитанникам тяжело дышать. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«В поселке Лебяжье дым от двух котельных постоянно идет в сторону школы и детского сада. Дышать детям нечем, а это все влияет на здоровье. Чем топят непонятно, но такое ощущение, что иногда там жгут даже резиновые покрышки. Котельные находятся от учреждений в 500 и в 250 метрах», — рассказал житель поселка.

Глава Лебяжьевского муниципального округа Александр Барч попросил URA.RU направить запрос по теме. Запрос был направлен. Источник URA.RU, связанный с органами власти, рассказал URA.RU, что дым от котельной иногда наблюдается, но никто на это официально не жаловался.

Ранее жители Петухово жаловались в соцсетях на смог в городе. По их словам, в городе было тяжело дышать из-за работы котельных. URA.RU направляло запрос по теме в администрацию Петуховского округа. Позже представители власти сообщили, что взяли запрос в работу.