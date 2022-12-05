Челябинские и курганские трассы засыпает снегом 05 декабря 2022 в 10:47 Размер текста - 17 + Водителей просят быть внимательнее за рулем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской и Курганской областях 5 декабря продолжатся снегопады. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «По прогнозам синоптиков 5 декабря в большинстве районов Челябинской и Курганской областей осадки продолжатся. На федеральных трассах в круглосуточном режиме работает спецтехника», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что минувшей ночью на дороги двух областей было выведено 74 комбинированных дорожных машины, 18 тракторов и 19 погрузчиков. Для обработки дорожного покрытия было высыпано свыше 1,1 тысячи тонн противогололедных материалов. В Челябинской области экипажи ГИБДД круглосуточно несут службу на дорогах. Инспекторы призывают водителей не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами. В Челябинской и Курганской областях 5 декабря продолжатся снегопады. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «По прогнозам синоптиков 5 декабря в большинстве районов Челябинской и Курганской областей осадки продолжатся. На федеральных трассах в круглосуточном режиме работает спецтехника», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что минувшей ночью на дороги двух областей было выведено 74 комбинированных дорожных машины, 18 тракторов и 19 погрузчиков. Для обработки дорожного покрытия было высыпано свыше 1,1 тысячи тонн противогололедных материалов. В Челябинской области экипажи ГИБДД круглосуточно несут службу на дорогах. Инспекторы призывают водителей не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям