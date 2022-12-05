Челябинские и курганские трассы засыпает снегом

В Челябинской и Курганской областях 5 декабря продолжатся снегопады. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».
«По прогнозам синоптиков 5 декабря в большинстве районов Челябинской и Курганской областей осадки продолжатся. На федеральных трассах в круглосуточном режиме работает спецтехника», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что минувшей ночью на дороги двух областей было выведено 74 комбинированных дорожных машины, 18 тракторов и 19 погрузчиков. Для обработки дорожного покрытия было высыпано свыше 1,1 тысячи тонн противогололедных материалов.
В Челябинской области экипажи ГИБДД круглосуточно несут службу на дорогах. Инспекторы призывают водителей не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами.
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