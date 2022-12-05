В курганском общежитии из-за затопленного подвала отключили свет

Из подвала курганского общежития несколько дней не могут выкачать воду (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в общежитии №11а по проспекту Машиностроителей из-за затопленного подвала отключили свет. Из-за этого курганцы, которые там проживают, несколько дней не могут приготовить еду. Об этом URA.RU рассказали жители этого дома. В пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что в общежитии откачивают воду и подключают электричество.

«С прошлого четверга в доме нет света. В общежитии живет много семей с детьми, в том числе с грудничками. В квартирах нет газа. Электроплиты не работают, холодильники разморозились. Обслуживает дом МУП „Прометей“. Слесари говорят, что свет отключили из-за затопленного подвала. Но выкачать воду не могут», — рассказали агентству жители дома.

В пресс-службе городской администрации URA.RU сообщили, что в общежитии откачивают воду из подвала и восстанавливают электроснабжение. «В выходные дни были приняты меры для предотвращения подтопления подвала. Сейчас управляющая организация откачивает воду. Также электрики МУП „Прометей“ выполняют работы по восстановлению электроснабжения. Большая часть работ была проведена в выходные. В работе остаются несколько помещений, после чего будет возможно подключение дома к энергоснабжению. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения», — подчеркнули в мэрии.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до МУП «Прометей» по номерам телефонов, указанным на сайте организации. На звонки в организации никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в середине ноября в Кургане жители дома, расположенного на улице Станционная, 37, остались без света из-за затопленных подвалов. Жители дома сообщали, что света в квартирах не было в течение трех дней. Тогда в управляющей компании «Восток-Центр», которая обслуживает дом, объясняли, что проблема возникла из-за ремонтируемого коллектора на ул. Коли Мяготина. В компании «Водный Союз» URA.RU сообщали, что за содержание подвальных помещений, внутренних трубопроводов и инженерного оборудования дома несет ответственность собственник помещения, то есть управляющая организация.