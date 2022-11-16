Дом в Кургане остался без света из-за затопленных подвалов

17 ноября 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Из-за большого количество воды в доме замкнуло вводно-распределительное устройство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане жители дома, расположенного на ул. Станционная, 37, остались без света из-за того, что там несколько дней затоплены подвалы. Об этом URA.RU сообщила жительница дома Александра Ковалева. «У нас две недели топит подвал. Воды сначала было мало. Когда ее стало больше, сначала пропал свет в подъезде, а потом он начал исчезать и из квартир. Теперь практически во всем доме пропал свет. В некоторых квартирах электричества нет три дня», — рассказала Ковалева. Жители сообщали о своей проблеме на портале «Обратись». Там представители мэрии ответили им, что поручили ООО «Восток-Центр», отвечающему за дом, надлежащим образом осушить подвальные помещения до 30 ноября. «Четыре дня идет подпор — колодец переполняется, и из него вода заливается в дом. Наши слесаря закачивают воду обратно в колодец и сообщают каждый день об этом „Водному Союзу“. Когда воды много, водно-распределительное устройство с электричеством начинает замыкать, и пропадает свет. Как только включают насосы на ремонтируемом коллекторе на ул. Коли Мяготина, уровень воды в колодцах уменьшается, но это происходит нерегулярно. Пока не решится вопрос с коллектором, мы ничего сделать не можем», — рассказали URA.RU в ООО «Восток-Центр». В компании «Водный Союз» URA.RU сообщили, что за содержание подвальных помещений, внутренних трубопроводов и инженерного оборудования дома несет ответственность собственник помещения, то есть управляющая организация. «16 ноября в „Водный Союз“ поступила заявка о засоре на сетях канализации по адресу: ул. Станционная, 37. Подпор был устранен в этот же день. Сегодня, 17 ноября, мы еще раз проверили канализационные сети в данном районе, сети функционируют в штатном режиме», — добавили в компании.

В Кургане жители дома, расположенного на ул. Станционная, 37, остались без света из-за того, что там несколько дней затоплены подвалы. Об этом URA.RU сообщила жительница дома Александра Ковалева. «У нас две недели топит подвал. Воды сначала было мало. Когда ее стало больше, сначала пропал свет в подъезде, а потом он начал исчезать и из квартир. Теперь практически во всем доме пропал свет. В некоторых квартирах электричества нет три дня», — рассказала Ковалева. Жители сообщали о своей проблеме на портале «Обратись». Там представители мэрии ответили им, что поручили ООО «Восток-Центр», отвечающему за дом, надлежащим образом осушить подвальные помещения до 30 ноября. «Четыре дня идет подпор — колодец переполняется, и из него вода заливается в дом. Наши слесаря закачивают воду обратно в колодец и сообщают каждый день об этом „Водному Союзу“. Когда воды много, водно-распределительное устройство с электричеством начинает замыкать, и пропадает свет. Как только включают насосы на ремонтируемом коллекторе на ул. Коли Мяготина, уровень воды в колодцах уменьшается, но это происходит нерегулярно. Пока не решится вопрос с коллектором, мы ничего сделать не можем», — рассказали URA.RU в ООО «Восток-Центр». В компании «Водный Союз» URA.RU сообщили, что за содержание подвальных помещений, внутренних трубопроводов и инженерного оборудования дома несет ответственность собственник помещения, то есть управляющая организация. «16 ноября в „Водный Союз“ поступила заявка о засоре на сетях канализации по адресу: ул. Станционная, 37. Подпор был устранен в этот же день. Сегодня, 17 ноября, мы еще раз проверили канализационные сети в данном районе, сети функционируют в штатном режиме», — добавили в компании.