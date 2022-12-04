04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

Празднование Нового Года в заведениях ЯНАО стоит до 7 тысяч рублей. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя елка перед администрацией. Сургут, иллюминация, новый год, елка новогодняя, подсветка
За новогоднюю ночь в кафе ямальцам предстоит заплатить от 1500 рублей Фото:

Владельцы кафе и ресторанов предлагают жителям ЯНАО встретить Новый Год в шумной компании. Как рассказали URA.RU работники заведений, депозит за одного человека может достигать 6,5 тысяч рублей.

«Цена на празднование Нового Года в кафе и ресторанах Нового Уренгоя начинается от 1675 до 2500 рублей с человека. В заведениях города Губкинский новогодняя ночь стоит от 5 до 6,5 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту сотрудники заведений.

В Салехарде жителям необходимо будет заплатить около 5 тысяч рублей с человека, в Надыме до 4500, Муравленко — до 3500 рублей. Отмечается, что за указанный депозит ямальцам подадут закуски и по одной бутылке шампанского на человека. В некоторых заведениях в сумму включена специальная развлекательная программа.

Ранее URA.RU рассказывало, что чиновникам ЯНАО поступило распоряжение не проводить новогодних корпоративов. Им предложили ограничиться символическими подарками.

Сколько стоит отпраздновать Новый Год вне дома в ЯНАО

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Владельцы кафе и ресторанов предлагают жителям ЯНАО встретить Новый Год в шумной компании. Как рассказали URA.RU работники заведений, депозит за одного человека может достигать 6,5 тысяч рублей. «Цена на празднование Нового Года в кафе и ресторанах Нового Уренгоя начинается от 1675 до 2500 рублей с человека. В заведениях города Губкинский новогодняя ночь стоит от 5 до 6,5 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту сотрудники заведений. В Салехарде жителям необходимо будет заплатить около 5 тысяч рублей с человека, в Надыме до 4500, Муравленко — до 3500 рублей. Отмечается, что за указанный депозит ямальцам подадут закуски и по одной бутылке шампанского на человека. В некоторых заведениях в сумму включена специальная развлекательная программа. Ранее URA.RU рассказывало, что чиновникам ЯНАО поступило распоряжение не проводить новогодних корпоративов. Им предложили ограничиться символическими подарками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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