За новогоднюю ночь в кафе ямальцам предстоит заплатить от 1500 рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Владельцы кафе и ресторанов предлагают жителям ЯНАО встретить Новый Год в шумной компании. Как рассказали URA.RU работники заведений, депозит за одного человека может достигать 6,5 тысяч рублей.

«Цена на празднование Нового Года в кафе и ресторанах Нового Уренгоя начинается от 1675 до 2500 рублей с человека. В заведениях города Губкинский новогодняя ночь стоит от 5 до 6,5 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту сотрудники заведений.

В Салехарде жителям необходимо будет заплатить около 5 тысяч рублей с человека, в Надыме до 4500, Муравленко — до 3500 рублей. Отмечается, что за указанный депозит ямальцам подадут закуски и по одной бутылке шампанского на человека. В некоторых заведениях в сумму включена специальная развлекательная программа.

Ранее URA.RU рассказывало, что чиновникам ЯНАО поступило распоряжение не проводить новогодних корпоративов. Им предложили ограничиться символическими подарками.