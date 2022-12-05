Депутат Госдумы Матвейчев призвал создать в России кибервойска

06 декабря 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

IT-специалисты полезны для Армии, сказал Олег Матвейчев Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России необходимо создать подразделение войск, которое бы состояло из хакеров. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Я считаю, что обязательно должны быть кибервойска. Как отдельное подразделение войск. У нас огромное количество айтишников, которые совершенно не востребованы. Они имеют патриотические позиции. Я лично знаю хакеров очень высокого уровня. Человек с образованием и практикой соответствующей, которого никто не привлекает ни к каким подобным действиям, хотя он умеет. Он сам демонстрировал, как спокойно заходит во всевозможные органы власти американские, пробивает все пароли. Таких, как он, огромное количество, и их, конечно, нужно привлекать. Очень много задач им можно поставить», — предложил Олег Матвейчев. Собеседник URA.RU отметил, что и во время срочной службы в армии парни, интересующиеся IT-технологиями, могли бы проходить ее в кибервойсках. «Туда можно спокойно набрать тех молодых людей, которые „косят“ от армии. Если ему скажут, что ты пойдешь в кибервойска, будешь заниматься своими любимами играми, компьютерами, он спокойно пойдет в такую армию и отслужит. Да, его научат Калашников разбирать, строем походит чуть-чуть. Но в основном его задача сидеть в интернете. Но зато он вернется оттуда патриотом», — подчеркнул депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо создать подразделение войск, которое бы состояло из хакеров. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Я считаю, что обязательно должны быть кибервойска. Как отдельное подразделение войск. У нас огромное количество айтишников, которые совершенно не востребованы. Они имеют патриотические позиции. Я лично знаю хакеров очень высокого уровня. Человек с образованием и практикой соответствующей, которого никто не привлекает ни к каким подобным действиям, хотя он умеет. Он сам демонстрировал, как спокойно заходит во всевозможные органы власти американские, пробивает все пароли. Таких, как он, огромное количество, и их, конечно, нужно привлекать. Очень много задач им можно поставить», — предложил Олег Матвейчев. Собеседник URA.RU отметил, что и во время срочной службы в армии парни, интересующиеся IT-технологиями, могли бы проходить ее в кибервойсках. «Туда можно спокойно набрать тех молодых людей, которые „косят“ от армии. Если ему скажут, что ты пойдешь в кибервойска, будешь заниматься своими любимами играми, компьютерами, он спокойно пойдет в такую армию и отслужит. Да, его научат Калашников разбирать, строем походит чуть-чуть. Но в основном его задача сидеть в интернете. Но зато он вернется оттуда патриотом», — подчеркнул депутат.