В Озерске не будет новогоднего салюта

В ночь с 31 декабря на 1 января масштабная развлекательная программа с салютом отменена Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Озерске Челябинской области отказались от новогоднего праздничного салюта. Об этом пишут в местных пабликах в соцсетях, ссылаясь на горадминистрацию.

«Сегодня глава Озерска дал поручение приступить к подготовке к новогодним праздникам, к украшению города праздничной иллюминацией. Для создания атмосферы праздника планируется использовать те световые элементы, которые были приобретены ранее в прошлые годы, чтобы не тратить дополнительные средства из бюджета города», — информирует горожан группа «Озерск каждый день» во ВКонтакте.

Также сообщается, что в этом году новогоднюю ночь озерчанам предлагается встретить Новый год в семейной обстановке, в ночь с 31 декабря на 1 января масштабная развлекательная программа с салютом отменена. Для детей, однако, все праздничные программы пройдут в обязательном порядке. В ближайшее время начнется возведение ледовых городков на традиционных площадках: в Озерске на проспекте Карла Маркса, в поселках Новогорный, Метлино и микрорайоне Татыш. Подрядчики для строительства определены.

Ранее власти Магнитогорска отказались от новогоднего салюта. Выбор в городе металлургов также, как и в Озерске, был сделан в пользу более скромного праздничного формата.