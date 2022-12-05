В США заявили, чем закончится спецоперация на Украине

TAC: победу в конфликте на Украине одержит финансовая аристократия

06 декабря 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

TAC: финансовая аристократия станет победителем в украинском конфликте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финансовая аристократия станет победителем в украинском конфликте. Об этом пишет обозреватель Билл Бланден в своей статье для американского журнала The American Conservative. «Неважно, чем завершится этот конфликт, потому что победу в нем одержит финансовая аристократия. Восстановление страны дорого обойдется. И когда Киеву понадобятся деньги, рядом с ним окажутся те, кто хочет распространить свое влияние», — считает Бланден. Как пишет автор статьи, восстановление экономики Украины обойдется очень дорого. «Команда [президента Украины Владимира] Зеленского будет отчаянно нуждаться в займах — кредитах на сотни миллиардов долларов». Сейчас, по словам Бландена, Украину трудно воспринимать иначе, «кроме как очередное клиентское государство, купленное и оплаченное стопками денег налогоплательщиков». Ранее издание сообщало, что США, учитывая объем пожертвований и помощи отправленный Украине, вправе решать о том, когда стоит заканчивать конфликт на Украине. Там отметили, что тем более в том случае, если он перестанет приносить какую-либо выгоду для Вашингтона. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что СВО может закончиться переговорами. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса. Многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и военной помощью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финансовая аристократия станет победителем в украинском конфликте. Об этом пишет обозреватель Билл Бланден в своей статье для американского журнала The American Conservative. «Неважно, чем завершится этот конфликт, потому что победу в нем одержит финансовая аристократия. Восстановление страны дорого обойдется. И когда Киеву понадобятся деньги, рядом с ним окажутся те, кто хочет распространить свое влияние», — считает Бланден. Как пишет автор статьи, восстановление экономики Украины обойдется очень дорого. «Команда [президента Украины Владимира] Зеленского будет отчаянно нуждаться в займах — кредитах на сотни миллиардов долларов». Сейчас, по словам Бландена, Украину трудно воспринимать иначе, «кроме как очередное клиентское государство, купленное и оплаченное стопками денег налогоплательщиков». Ранее издание сообщало, что США, учитывая объем пожертвований и помощи отправленный Украине, вправе решать о том, когда стоит заканчивать конфликт на Украине. Там отметили, что тем более в том случае, если он перестанет приносить какую-либо выгоду для Вашингтона. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что СВО может закончиться переговорами. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса. Многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и военной помощью.