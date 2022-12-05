05 декабря 2022

В США заявили, чем закончится спецоперация на Украине

TAC: победу в конфликте на Украине одержит финансовая аристократия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
TAC: финансовая аристократия станет победителем в украинском конфликте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Финансовая аристократия станет победителем в украинском конфликте. Об этом пишет обозреватель Билл Бланден в своей статье для американского журнала The American Conservative.

«Неважно, чем завершится этот конфликт, потому что победу в нем одержит финансовая аристократия. Восстановление страны дорого обойдется. И когда Киеву понадобятся деньги, рядом с ним окажутся те, кто хочет распространить свое влияние», — считает Бланден.

Как пишет автор статьи, восстановление экономики Украины обойдется очень дорого. «Команда [президента Украины Владимира] Зеленского будет отчаянно нуждаться в займах — кредитах на сотни миллиардов долларов». Сейчас, по словам Бландена, Украину трудно воспринимать иначе, «кроме как очередное клиентское государство, купленное и оплаченное стопками денег налогоплательщиков».

Ранее издание сообщало, что США, учитывая объем пожертвований и помощи отправленный Украине, вправе решать о том, когда стоит заканчивать конфликт на Украине. Там отметили, что тем более в том случае, если он перестанет приносить какую-либо выгоду для Вашингтона. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что СВО может закончиться переговорами.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса. Многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и военной помощью.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финансовая аристократия станет победителем в украинском конфликте. Об этом пишет обозреватель Билл Бланден в своей статье для американского журнала The American Conservative. «Неважно, чем завершится этот конфликт, потому что победу в нем одержит финансовая аристократия. Восстановление страны дорого обойдется. И когда Киеву понадобятся деньги, рядом с ним окажутся те, кто хочет распространить свое влияние», — считает Бланден. Как пишет автор статьи, восстановление экономики Украины обойдется очень дорого. «Команда [президента Украины Владимира] Зеленского будет отчаянно нуждаться в займах — кредитах на сотни миллиардов долларов». Сейчас, по словам Бландена, Украину трудно воспринимать иначе, «кроме как очередное клиентское государство, купленное и оплаченное стопками денег налогоплательщиков». Ранее издание сообщало, что США, учитывая объем пожертвований и помощи отправленный Украине, вправе решать о том, когда стоит заканчивать конфликт на Украине. Там отметили, что тем более в том случае, если он перестанет приносить какую-либо выгоду для Вашингтона. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что СВО может закончиться переговорами. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса. Многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и военной помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...