02 декабря 2022

Генсек НАТО обозначил, чем закончится СВО

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг заявил, что ситуацию урегулирует только военная поддержка Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине может закончиться переговорами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

«Большая часть всех войн заканчивается переговорами. В этот раз, вероятно, будет так же», — сказал Йенс Столтенберг в интервью для издания Süddeutsche Zeitung.

Генеральный секретарь считает, что результаты переговоров будут связаны с положением на поле боя. По его мнению, урегулировать ситуацию можно только военной поддержкой Украины для обеспечения ее победы.

Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией. Также в пресс-службе Белого дома заявили, что позиция Штатов касаемо Украины не изменится от потенциальной готовности к диалогу с Москвой.

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Спецоперация на Украине может закончиться переговорами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для немецкого издания Süddeutsche Zeitung. «Большая часть всех войн заканчивается переговорами. В этот раз, вероятно, будет так же», — сказал Йенс Столтенберг в интервью для издания Süddeutsche Zeitung. Генеральный секретарь считает, что результаты переговоров будут связаны с положением на поле боя. По его мнению, урегулировать ситуацию можно только военной поддержкой Украины для обеспечения ее победы. Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией. Также в пресс-службе Белого дома заявили, что позиция Штатов касаемо Украины не изменится от потенциальной готовности к диалогу с Москвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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