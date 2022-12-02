Генсек НАТО обозначил, чем закончится СВО

02 декабря 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что ситуацию урегулирует только военная поддержка Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине может закончиться переговорами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для немецкого издания Süddeutsche Zeitung. «Большая часть всех войн заканчивается переговорами. В этот раз, вероятно, будет так же», — сказал Йенс Столтенберг в интервью для издания Süddeutsche Zeitung. Генеральный секретарь считает, что результаты переговоров будут связаны с положением на поле боя. По его мнению, урегулировать ситуацию можно только военной поддержкой Украины для обеспечения ее победы. Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией. Также в пресс-службе Белого дома заявили, что позиция Штатов касаемо Украины не изменится от потенциальной готовности к диалогу с Москвой.

Спецоперация на Украине может закончиться переговорами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для немецкого издания Süddeutsche Zeitung. «Большая часть всех войн заканчивается переговорами. В этот раз, вероятно, будет так же», — сказал Йенс Столтенберг в интервью для издания Süddeutsche Zeitung. Генеральный секретарь считает, что результаты переговоров будут связаны с положением на поле боя. По его мнению, урегулировать ситуацию можно только военной поддержкой Украины для обеспечения ее победы. Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией. Также в пресс-службе Белого дома заявили, что позиция Штатов касаемо Украины не изменится от потенциальной готовности к диалогу с Москвой.