Тюменец сбежал из-под надзора полиции и устроил два ограбления

В каждом из ограблений мужчина угрожал сотрудникам ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ишимском городском суде вынесли приговор местному жителю, который с ножом ограбил сначала АЗС, а через год и офис оператора сотовой связи «Билайн». До этого в 2020 году за мужчиной был установлен административный надзор, но после ограбления автозаправки он сбежал из-под него. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Суд установил, что 23 августа 2021 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, проник в помещение автозаправки в Ишиме, набросив на голову и тело имевшуюся у него штору желтого цвета. После этого злоумышленник направил в сторону женщины-оператора нож и потребовал передачи ему денег», — уточнили детали произошедшего в пресс-службе. Мужчина тогда похитил 4450 рублей.

13 марта 2022 года гражданин переехал с избранного им места жительства, но не оповестил об этом сотрудников полиции, которые осуществляли за ним административный надзор с 20 октября 2020 года. 4 мая 2022 года подсудимый пошел на второе ограбление. «Находясь в офисе „Билайн“, имея при себе нож, он напал на одного из сотрудников и потребовал передачи ему смартфона „Honor 50 Lite“ стоимостью 16126 рублей», — сообщается об инциденте.

В суде мужчина заявил, что умысла на незаконное проникновение не имел, однако судьи по поверили в его невиновность, поскольку материалы дела говорили об обратном. В итоге Ишимский городской суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.