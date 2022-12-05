Снежные заносы на челябинской трассе М5 «Урал» привели к массовым авариям грузовых фур. Об этом URA.RU сообщили 6 декабря в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области. Там отметили, что иногда водителям в непогоду лучше отказаться от поездки и переждать ненастье.
«Снежные заносы на челябинской трассе М5 „Урал“ привели к большому количеству аварий с участием грузовых фур. В непогоду сотрудники Госавтоинспекции области помогают водителям грузовых автомобилей на заснеженной дороге», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Личный состав областной ГИБДД и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей в целях предотвращения ДТП, сохранения жизни и здоровья окружающих отказаться от поездок. Если это невозможно, то дальнобойщикам рекомендуют выбирать скорость и маршрут с учетом информации о дорожной ситуации.
Водитель фуры не справился с управлением и перевернулся
Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области
Еще один водитель не справился с управлением и грузовик занесло на обочину
Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области
Сотрудники ГИБДД помогают дальнобойщикам освободиться из снежного плена
Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области
ДТП с участием грузовых машин создают заторы на трассе
Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области
Водителям приходится прилагать немало усилий, чтобы вытащить из сугробов свой грузовик
Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области
Снежные заносы на челябинской трассе М5 «Урал» привели к массовым авариям грузовых фур. Об этом URA.RU сообщили 6 декабря в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области. Там отметили, что иногда водителям в непогоду лучше отказаться от поездки и переждать ненастье. «Снежные заносы на челябинской трассе М5 „Урал“ привели к большому количеству аварий с участием грузовых фур. В непогоду сотрудники Госавтоинспекции области помогают водителям грузовых автомобилей на заснеженной дороге», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Личный состав областной ГИБДД и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей в целях предотвращения ДТП, сохранения жизни и здоровья окружающих отказаться от поездок. Если это невозможно, то дальнобойщикам рекомендуют выбирать скорость и маршрут с учетом информации о дорожной ситуации.