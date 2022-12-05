05 декабря 2022

Снежные заносы привели к массовым авариям грузовых фур на челябинской трассе М5. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Дальнобойщиков просят воздержаться от поездок по заснеженной трассе Фото:

Снежные заносы на челябинской трассе М5 «Урал» привели к массовым авариям грузовых фур. Об этом URA.RU сообщили 6 декабря в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области. Там отметили, что иногда водителям в непогоду лучше отказаться от поездки и переждать ненастье.

«Снежные заносы на челябинской трассе М5 „Урал“ привели к большому количеству аварий с участием грузовых фур. В непогоду сотрудники Госавтоинспекции области помогают водителям грузовых автомобилей на заснеженной дороге», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Личный состав областной ГИБДД и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей в целях предотвращения ДТП, сохранения жизни и здоровья окружающих отказаться от поездок. Если это невозможно, то дальнобойщикам рекомендуют выбирать скорость и маршрут с учетом информации о дорожной ситуации.

Водитель фуры не справился с управлением и перевернулся
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Еще один водитель не справился с управлением и грузовик занесло на обочину
Фото:
Сотрудники ГИБДД помогают дальнобойщикам освободиться из снежного плена
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ДТП с участием грузовых машин создают заторы на трассе
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Водителям приходится прилагать немало усилий, чтобы вытащить из сугробов свой грузовик
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Снежные заносы на челябинской трассе М5 «Урал» привели к массовым авариям грузовых фур. Об этом URA.RU сообщили 6 декабря в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области. Там отметили, что иногда водителям в непогоду лучше отказаться от поездки и переждать ненастье. «Снежные заносы на челябинской трассе М5 „Урал“ привели к большому количеству аварий с участием грузовых фур. В непогоду сотрудники Госавтоинспекции области помогают водителям грузовых автомобилей на заснеженной дороге», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Личный состав областной ГИБДД и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей в целях предотвращения ДТП, сохранения жизни и здоровья окружающих отказаться от поездок. Если это невозможно, то дальнобойщикам рекомендуют выбирать скорость и маршрут с учетом информации о дорожной ситуации.
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