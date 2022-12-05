Куйвашев допустил проведение Универсиады в Екатеринбурге

06 декабря 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Куйвашев считает, что для успешного проведения Универсиады нужно будет подготовить всю необходимую инфраструктуру и протестировать ее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил, что Универсиада, которая должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году, все же состоится в скором времени. Ранее ее проведение отложила Международная федерация университетского спорта (FISU). Об этом Куйвашев заявил на заседании регионального заксобрания. «Еще один значимый проект — это Международный фестиваль университетского спорта с участием команд стран БРИКС, ШОС и СНГ. В соответствии с решением президента РФ [Владимиром Путиным] он пройдет в Екатеринбурге в августе следующего года. Хочу отметить, что сама Универсиада не отменена, она лишь перенесена. И у меня есть все основания полагать, что мы на существующих мощностях будем ее в скором времени проводить», — подчеркнул Куйвашев. Трансляция заседания идет на youtube-канале регионального законодательного собрания. Он также отметил, что для успешного проведения Универсиады нужно будет подготовить всю необходимую инфраструктуру и протестировать ее, в том числе во время Международного фестиваля студенческого спорта. «Часть объектов необходимых для проведения фестиваля уже сдана, часть находится в высокой степени готовности, в том числе дворец дзюдо, художественной и эстетической гимнастики и другие объекты. Будет сделано все, чтобы фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге прошел на самом высоком уровне», — заявил глава региона. Ранее международный комитет FISU отложил проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. При этом полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заверил, что Екатеринбург продолжит в полном объеме готовиться к спортивному мероприятию. Взамен в августе 2023 года Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта, в котором примут участие дружественные России страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил, что Универсиада, которая должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году, все же состоится в скором времени. Ранее ее проведение отложила Международная федерация университетского спорта (FISU). Об этом Куйвашев заявил на заседании регионального заксобрания. «Еще один значимый проект — это Международный фестиваль университетского спорта с участием команд стран БРИКС, ШОС и СНГ. В соответствии с решением президента РФ [Владимиром Путиным] он пройдет в Екатеринбурге в августе следующего года. Хочу отметить, что сама Универсиада не отменена, она лишь перенесена. И у меня есть все основания полагать, что мы на существующих мощностях будем ее в скором времени проводить», — подчеркнул Куйвашев. Трансляция заседания идет на youtube-канале регионального законодательного собрания. Он также отметил, что для успешного проведения Универсиады нужно будет подготовить всю необходимую инфраструктуру и протестировать ее, в том числе во время Международного фестиваля студенческого спорта. «Часть объектов необходимых для проведения фестиваля уже сдана, часть находится в высокой степени готовности, в том числе дворец дзюдо, художественной и эстетической гимнастики и другие объекты. Будет сделано все, чтобы фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге прошел на самом высоком уровне», — заявил глава региона. Ранее международный комитет FISU отложил проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. При этом полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заверил, что Екатеринбург продолжит в полном объеме готовиться к спортивному мероприятию. Взамен в августе 2023 года Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта, в котором примут участие дружественные России страны.