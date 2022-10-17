Путин доверил Екатеринбургу турнир с участием тысяч иностранцев

Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта в 2023 году

Владимир Путин утвердил новый турнир вместо Универсиады-2023 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В августе 2023 года Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта, в котором примут участие дружественные России страны. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин, сообщили URA.RU в департаменте информполитики Свердловской области. Новый турнир заменит отмененную Универсиаду-2023.

«Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Одним из его мероприятий станет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге», — поделились в департаменте.

Планируется, что фестиваль пройдет в Свердловской области с 19 по 31 августа, когда Екатеринбург будет праздновать 300-летие. Спортсменов и зрителей ждут соревнования по баскетболу, мини-футболу, боксу, плаванию, теннису и другим видам спорта. Всего будет разыграно 189 комплектов медалей.

В апреле международный комитет FISU отложил на неопределенный срок летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. Организаторы рассматривали вариант, что турнир проведут в 2025 году, однако в середине мая было принято решение, что игры официально отменены. Вместо Универсиады Екатеринбургу доверили новый проект — Международный фестиваль университетского спорта. Планируется, что в соревнованиях примут участие четыре тысячи спортсменов, которые будут соревноваться в 15 дисциплинах.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев ранее заверял, что Екатеринбург продолжит в полном объеме готовиться к спортивному турниру, несмотря на отмену Универсиады. А губернатор Евгений Куйвашев выражал надежду, что новый фестиваль пройдет не хуже, чем ЧМ-2018 по футболу.