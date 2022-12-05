В Перми потребовали запретить концерт молодежной певицы HOFMANNITA

Концерт запланирован на 8 декабря Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Перми активисты движения «Отцы России» потребовали запретить выступление исполнительницы HOFMANNITA. По словам противников певицы, в ее творчестве присутствует ненормативная лексика и пропаганда сексуальной распущенности, что негативно влияет на психику подростков.

«На шоу развратников дети скачут и бьются в экстазе антиобщественной вседозволенности, усваивая эти „субкультурные“ стандарты поведения и ценности в противовес тому, чем призвана быть наполнена душа Человека. Одного текста „песни“ такой группы достаточно, чтобы отравить психику подростка надолго. В этих текстах и атмосфере шоу непрерывный поток агрессивного мата, пропаганды сексуальной распущенности, как нормы поведения школьников», — говорится в заявлении пермского отделения движения «Отцы России» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты призывают родителей не отпускать детей на концерт, а чиновников и силовиков «не допустить массового антиобщественного шабаша». Шоу певицы HOFMANNITA запланировано в Перми на 8 декабря. Стоимость билетов варьируется от 1100 до 2500 рублей. За 15 000 можно купить дополнительно к концерту личную встречу с артисткой и посещение гримерной.