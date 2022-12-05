Полпред Якушев встретился с ректором крупнейшего челябинского вуза

Владимир Якушев обсудил реализацию программы «Приоритет -2030» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александром Вагнером, руководителем крупнейшего в регионе вуза. Об этом 6 декабря сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«ЮУрГУ — один из ведущих вузов Уральского округа. Богатый научный опыт и наработанные компетенции позволяют ему создавать и развивать кооперационные связи с высокотехнологичными компаниями, внедряющими в производство новые технологии. Проекты вуза способны внести серьезный вклад в развитие региона, округа и страны в целом», — заявил Якушев.

По словам Вагнера, успехи вуза были невозможны без усилий преподавателей, ученых и студентов и их желания видеть нашу страну сильной и процветающей. Он также высоко оценил координирующую роль полпреда на посту председателя Наблюдательного совета УМНОЦ.

«Наша основная цель в рамках программы „Приоритет-2030“ — это переход к университету модели 3.0. Широкий перечень образовательных программ позволяет привлечь лучших преподавателей и лучших ученых к обеспечению образовательного процесса», — заявил руководитель ЮУрГУ на встрече с полпредом.

Программа «Приоритет-2030» — это проект по интеграции образования, науки и промышленности. В его рамках в Челябинске построят межуниверситетский кластер мирового уровня.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.