05 декабря 2022

В Челябинской области похолодает до -34 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог, НМУ. Челябинск, дым, зима, смог, нму, климат, неблагоприятные метеоусловия, мороз
До 8 декабря в Челябинской области будут стоять аномальные морозы Фото:

До минус 34 градусов будет опускаться температура в Челябинской области с 6 по 8 декабря. В связи с этим водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок, сообщили URA.RU в ФКУ »«Упрдор Южный Урал»

«По прогнозам синоптиков, с 6 по 8 декабря в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Температура ночью будет достигать минус 23 — минус 18 градусов, в низинах до минус 34 градусов. В связи с этим ФКУ Упрдор „Южный Урал“ просит водителей быть особенно внимательными за рулем, по возможности исключить поездки на дальние расстояния», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Если же поездку отложить нельзя, к ней следует готовиться максимально тщательно. Следует проверить исправность машины, залить полный бак топлива. При себе необходимо иметь сотовый телефон с полностью заряженной батареей и теплые вещи.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

До минус 34 градусов будет опускаться температура в Челябинской области с 6 по 8 декабря. В связи с этим водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок, сообщили URA.RU в ФКУ »«Упрдор Южный Урал» «По прогнозам синоптиков, с 6 по 8 декабря в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Температура ночью будет достигать минус 23 — минус 18 градусов, в низинах до минус 34 градусов. В связи с этим ФКУ Упрдор „Южный Урал“ просит водителей быть особенно внимательными за рулем, по возможности исключить поездки на дальние расстояния», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Если же поездку отложить нельзя, к ней следует готовиться максимально тщательно. Следует проверить исправность машины, залить полный бак топлива. При себе необходимо иметь сотовый телефон с полностью заряженной батареей и теплые вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...