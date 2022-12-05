В Челябинской области похолодает до -34 градусов

До 8 декабря в Челябинской области будут стоять аномальные морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До минус 34 градусов будет опускаться температура в Челябинской области с 6 по 8 декабря. В связи с этим водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок, сообщили URA.RU в ФКУ »«Упрдор Южный Урал»

«По прогнозам синоптиков, с 6 по 8 декабря в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Температура ночью будет достигать минус 23 — минус 18 градусов, в низинах до минус 34 градусов. В связи с этим ФКУ Упрдор „Южный Урал“ просит водителей быть особенно внимательными за рулем, по возможности исключить поездки на дальние расстояния», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Если же поездку отложить нельзя, к ней следует готовиться максимально тщательно. Следует проверить исправность машины, залить полный бак топлива. При себе необходимо иметь сотовый телефон с полностью заряженной батареей и теплые вещи.