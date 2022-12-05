Яна Лантратова обратилась в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова попросила Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ проверить на пропаганду ЛГБТ tik-tok-аккаунты блогеров-трансгендеров Даши Корейки и Хилми Форкс. Документы с обращениями появились в telegram-канале журналиста и блогера Ксении Собчак.

«В современных условиях лидеры общественного мнения среди подростков и молодежи начинают занимать достаточно большое место, являясь для подрастающего поколения примером для подражания. При этом зачастую производимый ими контент носит не просто развлекательный, а преимущественно аморальный и деструктивный характер и, более того, представляет собой открытое распространение запрещенной информации», — написала Лантрантова в своих обращениях.

Депутат просит провести комплексную проверку контента трансгендерных тиктокеров. По ее словам, они занимаются популяризацией ЛГБТ. Также они, по мнению Лантратовой, выступают за наркотическую зависимость молодежи, рекламируя соответствующие магазины.

Даша Корейка (настоящее имя — Максим Матвеев) идентифицирует себя как девушка. У нее даже есть медицинская справка о смене пола. Врачи удалили ей кадык и провели феминизацию лица, сделав его более женственным.

Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд законов, запрещающих пропаганду ЛГДТ, педофилии и смены пола. За нарушение законов можно попасть под штраф до пяти миллионов рублей.

Яна Лантратова написала заявления на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова и руководителя Роскомнадзора Андрея Липова с просьбой проверить контент трансгендеров Даши Корейки и Хилми Форкс Скрин: Telegram-канал «Кровавая барыня»