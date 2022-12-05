Путин запретил пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола

05 декабря 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Закон подписанный Владимиром Путиным, запрещает любую рекламу, выставляющую нетрадиционные отношения в положительном свете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. Соответствующие изменения опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Теперь в России кинотеатрам запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, а также выставляющие смену пола в положительном ключе. Также запрещается реклама с соответствующей символикой. Кроме того, под запрет ЛГБТ попадают книги, аудиовизуальные сервисы и не только. За несоблюдение новых законодательных требований в России сформировано три административные статьи. Первая — ответственность за пропаганду педофилии, налагается штрафом до 800 тысяч для простых граждан и до 10 миллионов для юридических лиц и иностранных граждан. За распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений налагается штраф до 200 тысяч рублей для простых жителей и до четырех миллионов для юрлиц и иностранцев. Также за нарушение запрета на любую пропаганду ЛГБТ в целом среди граждан страны налагаются штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц. Ранее сообщалось, что в Совете Федерации одобрили законы, запрещающие пропаганду ЛГБТ. Также до этого данные законодательные изменения одобрили и в Госдуме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. Соответствующие изменения опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Теперь в России кинотеатрам запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, а также выставляющие смену пола в положительном ключе. Также запрещается реклама с соответствующей символикой. Кроме того, под запрет ЛГБТ попадают книги, аудиовизуальные сервисы и не только. За несоблюдение новых законодательных требований в России сформировано три административные статьи. Первая — ответственность за пропаганду педофилии, налагается штрафом до 800 тысяч для простых граждан и до 10 миллионов для юридических лиц и иностранных граждан. За распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений налагается штраф до 200 тысяч рублей для простых жителей и до четырех миллионов для юрлиц и иностранцев. Также за нарушение запрета на любую пропаганду ЛГБТ в целом среди граждан страны налагаются штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц. Ранее сообщалось, что в Совете Федерации одобрили законы, запрещающие пропаганду ЛГБТ. Также до этого данные законодательные изменения одобрили и в Госдуме.