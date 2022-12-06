06 декабря 2022

Губернатор Текслер объявил о прямой линии с населением Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер проведет прямую линию с челябинцами Фото:

«В среду, 14 декабря, в 12:00 губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев. Сегодня, 7 декабря, стартует прием вопросов для прямой линии с губернатором, которые будут приниматься с 7 по 14 декабря. По окончании прямой линии сбор вопросов будет завершен», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера.

Обращение можно оставить несколькими способами:

  • зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл;
  • также на сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу Госуслуг. Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона;
  • по телефону «горячей линии» — 8 800 500 74 50.

Прямая линия будет транслироваться:

  • в эфире телеканалов ОТВ, Россия-24 и Урал 1;
  • в эфире радиостанций Бизнес ФМ Челябинск, Радио России Южный Урал, Комсомольская правда Челябинск;
  • в интернете на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru;
  • в группах медиахолдинга ГранадаПресс;
  • на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В прошлом году Текслер общался с жителями Челябинской области в особом формате. По его указанию, к разговору в любой момент должны были подключиться и дать разъяснения главы министерств, муниципалитетов и различных ведомств.

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«В среду, 14 декабря, в 12:00 губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев. Сегодня, 7 декабря, стартует прием вопросов для прямой линии с губернатором, которые будут приниматься с 7 по 14 декабря. По окончании прямой линии сбор вопросов будет завершен», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера. Обращение можно оставить несколькими способами: Прямая линия будет транслироваться: В прошлом году Текслер общался с жителями Челябинской области в особом формате. По его указанию, к разговору в любой момент должны были подключиться и дать разъяснения главы министерств, муниципалитетов и различных ведомств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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