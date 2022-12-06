Губернатор Текслер объявил о прямой линии с населением Челябинской области

Алексей Текслер проведет прямую линию с челябинцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«В среду, 14 декабря, в 12:00 губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев. Сегодня, 7 декабря, стартует прием вопросов для прямой линии с губернатором, которые будут приниматься с 7 по 14 декабря. По окончании прямой линии сбор вопросов будет завершен», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера.

Обращение можно оставить несколькими способами:

зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл;

также на сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу Госуслуг. Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона;

по телефону «горячей линии» — 8 800 500 74 50.

Прямая линия будет транслироваться:

в эфире телеканалов ОТВ, Россия-24 и Урал 1;

в эфире радиостанций Бизнес ФМ Челябинск, Радио России Южный Урал, Комсомольская правда Челябинск;

в интернете на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru;

в группах медиахолдинга ГранадаПресс;

на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В прошлом году Текслер общался с жителями Челябинской области в особом формате. По его указанию, к разговору в любой момент должны были подключиться и дать разъяснения главы министерств, муниципалитетов и различных ведомств.