Тюменцев лишат скидок на госуслуги

Получить льготу, подаренную тюменцам цифровизацией, с нового года будет нельзя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Тюмени отменят скидки в 30%, которые можно получать при уплате госпошлины за выдачу ряда документов, если заявления подавалось в электронном виде. Соответствующий проект постановления разработал департамент имущественных отношений Тюменской области. Это связано с изменениями в законодательстве РФ.

«При предоставлении копий техпаспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, „Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации“ взимает плату с применением понижающего коэффициента (0,7). Скидка применяется в случае обращения физлица посредством использования портала услуг Тюменской области. С 1 января 2023 года льгота применяться не будет», — говорится в пояснительной записке к документу.

Иными словами, если сейчас тюменцам нужно получить ряд документов (копии техпаспортов объекта капитального строительства (помещения), его поэтажный план, сведения о стоимости, справку о праве собственности и другие), и они подают запрос на услугу в электронном виде, то применяется скидка. Учитывая коэффициент, она составляет 30%.

Отмену льготы власти поясняют изменением законодательства РФ. Так, с 1 января на всей территории страны указанная в Налоговом кодексе скидка на госпошлину применяться перестанет. В связи с этим изменение нужно внести и в областное постановление.