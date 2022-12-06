Зеленский приехал в Донбасс

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский приехал в Славянск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Зеленский опубликовал в своем telegram-канале видео рядом со стелой на въезде в Славянск. Президент Украины рассказал, что приехал в Донбасс.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Зеленский опубликовал в своем telegram-канале видео рядом со стелой на въезде в Славянск. Президент Украины рассказал, что приехал в Донбасс.
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