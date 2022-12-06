На Херсонщине предрекли провокацию Киева из-за запрета использования гривны

06 декабря 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Власти Херсонской области опровергли информацию об изъятии гривны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины могут начать провокации на фоне запрета использования гривны на освобожденных территориях. Такое предположение сделал внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич. По словам Александра Малькевича, власти Украины могут начать распространять информацию о насильственном изъятии гривны у жителей освобожденных территорий.«Я сейчас предвосхищаю фейковые вбросы от ЦИПсО (центры информационно-психологических спецопераций, прим. URA.RU) о том, что гривну будут изымать, отбирать, а людей задерживать. Но это не так. Обменять можно будет в любых отделениях банков по курсу», — сказал URA.RU Малькевич. Советник губернатора отметил, что власти дали жителям Запорожской и Херсонской области комфортные условия для обмена валюты. «После 1 января имеющиеся банкноты можно все равно обменять. Кроме того, есть время до Нового года потратить и никто их не изымает», — заключил Александр Малькевич. Ранее власти Херсонской и Запорожской областей объявили о выводе из оборота гривны. Рассчитаться в магазине или оплатить услуги можно будет только в рублях. Большая часть Запорожья и Херсонская область вошли в состав России в результате спецоперации на Украине.

Власти Украины могут начать провокации на фоне запрета использования гривны на освобожденных территориях. Такое предположение сделал внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич. По словам Александра Малькевича, власти Украины могут начать распространять информацию о насильственном изъятии гривны у жителей освобожденных территорий.«Я сейчас предвосхищаю фейковые вбросы от ЦИПсО (центры информационно-психологических спецопераций, прим. URA.RU) о том, что гривну будут изымать, отбирать, а людей задерживать. Но это не так. Обменять можно будет в любых отделениях банков по курсу», — сказал URA.RU Малькевич. Советник губернатора отметил, что власти дали жителям Запорожской и Херсонской области комфортные условия для обмена валюты. «После 1 января имеющиеся банкноты можно все равно обменять. Кроме того, есть время до Нового года потратить и никто их не изымает», — заключил Александр Малькевич. Ранее власти Херсонской и Запорожской областей объявили о выводе из оборота гривны. Рассчитаться в магазине или оплатить услуги можно будет только в рублях. Большая часть Запорожья и Херсонская область вошли в состав России в результате спецоперации на Украине.