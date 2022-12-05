05 декабря 2022

В Тюмени назвали стоимость самого дорогого корпоратива. Инфографика

В Тюмени самый дорогой корпоратив обойдется в 12 000 рублей на человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьба Вячеслава Перского. Екатеринбург, торжество, ресторан, банкет
Отметить наступающий праздник в компании коллег в Тюмени можно по самой разной стоимости, вплоть до 12 000 рублей на человека Фото:

Самый дорогой банкет для корпоративного празднования Нового года в Тюмени обойдется в 12 000 рублей на человека, такую стоимость установил ресторан «СибирьСибирь». Подборку ценовых предложений от заведений Тюмени URA.RU предоставил telegram-канал «Темы Тюмени».

«Ресторан „СибирьСибирь“. Мини-корпоратив для личных компаний и организаций в преддверии Нового года обойдется в 12 000 рублей на персону. В предложение входит банкетное меню и программа», — рассказали URA.RU в редакции канала.

Telegram-канал также составил список ценовых предложений, которые на корпоративы разработали популярные заведения областной столицы. Стоимость банкетов на человека в них следующая:

  • ресторан «СибирьСибирь» — 12 000 рублей;
  • банкет-холл River Park — 6 500 рублей;
  • кафе «Ван Гоги» — 6 000 рублей;
  • ресторан «МаксиМыч» — 6 000 рублей;
  • ресторан «Банковский клуб» — 5 500 рублей;
  • ресторан «Дача» — 5 000 рублей;
  • ресторан-музей «Чум» — 4 500 рублей;
  • ресторан «Озерные Аркады» — 4 500 рублей;
  • ресторан «Лесной» — 4 300 рублей;
  • ресторан «Ремезов» — 3 500 рублей.

Ранее URA.RU писало, что спрос на проведение корпоративов в Тюмени вырос на 146% за год. Одной из причин эксперты называют желание руководства поднять эмоциональный дух своих сотрудников.

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Самый дорогой банкет для корпоративного празднования Нового года в Тюмени обойдется в 12 000 рублей на человека, такую стоимость установил ресторан «СибирьСибирь». Подборку ценовых предложений от заведений Тюмени URA.RU предоставил telegram-канал «Темы Тюмени». «Ресторан „СибирьСибирь“. Мини-корпоратив для личных компаний и организаций в преддверии Нового года обойдется в 12 000 рублей на персону. В предложение входит банкетное меню и программа», — рассказали URA.RU в редакции канала. Telegram-канал также составил список ценовых предложений, которые на корпоративы разработали популярные заведения областной столицы. Стоимость банкетов на человека в них следующая: Ранее URA.RU писало, что спрос на проведение корпоративов в Тюмени вырос на 146% за год. Одной из причин эксперты называют желание руководства поднять эмоциональный дух своих сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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