Самый дорогой банкет для корпоративного празднования Нового года в Тюмени обойдется в 12 000 рублей на человека, такую стоимость установил ресторан «СибирьСибирь». Подборку ценовых предложений от заведений Тюмени URA.RU предоставил
«Ресторан „СибирьСибирь“. Мини-корпоратив для личных компаний и организаций в преддверии Нового года обойдется в 12 000 рублей на персону. В предложение входит банкетное меню и программа», — рассказали URA.RU в редакции канала.
Telegram-канал также составил список ценовых предложений, которые на корпоративы разработали популярные заведения областной столицы. Стоимость банкетов на человека в них следующая:
- ресторан «СибирьСибирь» — 12 000 рублей;
- банкет-холл River Park — 6 500 рублей;
- кафе «Ван Гоги» — 6 000 рублей;
- ресторан «МаксиМыч» — 6 000 рублей;
- ресторан «Банковский клуб» — 5 500 рублей;
- ресторан «Дача» — 5 000 рублей;
- ресторан-музей «Чум» — 4 500 рублей;
- ресторан «Озерные Аркады» — 4 500 рублей;
- ресторан «Лесной» — 4 300 рублей;
- ресторан «Ремезов» — 3 500 рублей.
Ранее URA.RU писало, что спрос на проведение корпоративов в Тюмени вырос на 146% за год. Одной из причин эксперты называют желание руководства поднять эмоциональный дух своих сотрудников.
Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii