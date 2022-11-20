20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

В Тюмени Новый год отметят массовыми вечеринками

© Служба новостей «URA.RU»
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День бармена в баре
Компании не только не отказываются от корпоративов, но и хотят проводить их больше, чем в прошлом году Фото:

Спрос на проведение корпоративов в Тюмени вырос на 146% за год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». Устраивая вечеринки для сотрудников, работодатели хотят поднять эмоциональный настрой персонала.

«Спрос на услуги по организации новогодних праздников в Тюмени вырос на 146% по сравнению с прошлым годом. Для многих работодателей это возможностью дополнительно поддержать сотрудников и позаботиться об их эмоциональном состоянии», — рассказали URA.RU в «Авито Услугах».

Эксперты также проанализировали, в какие суммы компаниям обойдется организация вечеринок. Средние цифры вышли следующими:

  • аренда зала: от 1 300 рублей за час, однако стоимость сильно варьируется в зависимости от локации, оформления и других факторов;
  • трансфер сотрудников: от 1000 рублей в час;
  • ведущий: 2 400 рублей за час программы.;
  • фотограф и видеограф: от 1 500 рублей в час;
  • банкет и кейтеринг: от 1 500 рублей на человека.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что решений об отмене новогодних праздников на Урале централизованно не принималось. В каждом регионе вопрос рассматривают самостоятельно.

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Спрос на проведение корпоративов в Тюмени вырос на 146% за год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». Устраивая вечеринки для сотрудников, работодатели хотят поднять эмоциональный настрой персонала. «Спрос на услуги по организации новогодних праздников в Тюмени вырос на 146% по сравнению с прошлым годом. Для многих работодателей это возможностью дополнительно поддержать сотрудников и позаботиться об их эмоциональном состоянии», — рассказали URA.RU в «Авито Услугах». Эксперты также проанализировали, в какие суммы компаниям обойдется организация вечеринок. Средние цифры вышли следующими: Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что решений об отмене новогодних праздников на Урале централизованно не принималось. В каждом регионе вопрос рассматривают самостоятельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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