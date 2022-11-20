В Тюмени Новый год отметят массовыми вечеринками

Спрос на проведение корпоративов в Тюмени вырос на 146% за год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». Устраивая вечеринки для сотрудников, работодатели хотят поднять эмоциональный настрой персонала.
«Спрос на услуги по организации новогодних праздников в Тюмени вырос на 146% по сравнению с прошлым годом. Для многих работодателей это возможностью дополнительно поддержать сотрудников и позаботиться об их эмоциональном состоянии», — рассказали URA.RU в «Авито Услугах».
Эксперты также проанализировали, в какие суммы компаниям обойдется организация вечеринок. Средние цифры вышли следующими:
- аренда зала: от 1 300 рублей за час, однако стоимость сильно варьируется в зависимости от локации, оформления и других факторов;
- трансфер сотрудников: от 1000 рублей в час;
- ведущий: 2 400 рублей за час программы.;
- фотограф и видеограф: от 1 500 рублей в час;
- банкет и кейтеринг: от 1 500 рублей на человека.
Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что решений об отмене новогодних праздников на Урале централизованно не принималось. В каждом регионе вопрос рассматривают самостоятельно.
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