Иммунолог Крючков назвал главный фактор большой волны сезонных заболеваний

Иммунолог Крючков: отмена антиковидных ограничений — главная причина резкого роста сезонных болезней

07 декабря 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

В России может начаться эпидемия гриппа и ОРВИ Фото: Анна Майорова © URA.RU Резкий рост сезонных заболеваний в России в первую очередь вызван отменой антиковидных ограничений, которые были сдерживающим фактором. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Главный фактор — отмена всех антиковидных ограничений. В предыдущие сезоны они были сдерживающим фактором. Да, есть момент, что специфический иммунитет не наработался в должной мере, потому что предыдущие сезоны прошли по гриппу и другим ОРВИ относительно слабо. Особенно два сезона назад. Прошлый сезон прошел средне, а теперь разжимается как пружина», — сказал Николай Крючков. Иммунолог подчеркнул, что в нынешнем эпидемическом сезоне возбудители имеют активную форму воздействия на иммунитет человека. «Грипп зависит от характера возбудителя, а они сегодня очень активны. H1N1 и H3N2 очень активные штаммы. Ими легче заразиться, особенно на фоне ослабленного иммунитета, то есть, не приобретенного от ОРВИ и гриппа», — уточнил собеседник агентства. Кроме того, в нынешний сезон заболеваний вмешались эпидемические циклы, отметил эксперт. «Каждые 5-6 лет эпидемия. И вот как раз пять лет прошло. Будет ли это в этом году или следующем, сказать сложно. Но риски, что будут в этом сезоне — высокие», — заключил он. Ранее стало известно, что свиной грипп уже обнаружен в 74 субъектах РФ. В сентябре врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прогнозировал, что в России может случиться эпидемия гриппа, из-за которой придется вводить локдаун. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Резкий рост сезонных заболеваний в России в первую очередь вызван отменой антиковидных ограничений, которые были сдерживающим фактором. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Главный фактор — отмена всех антиковидных ограничений. В предыдущие сезоны они были сдерживающим фактором. Да, есть момент, что специфический иммунитет не наработался в должной мере, потому что предыдущие сезоны прошли по гриппу и другим ОРВИ относительно слабо. Особенно два сезона назад. Прошлый сезон прошел средне, а теперь разжимается как пружина», — сказал Николай Крючков. Иммунолог подчеркнул, что в нынешнем эпидемическом сезоне возбудители имеют активную форму воздействия на иммунитет человека. «Грипп зависит от характера возбудителя, а они сегодня очень активны. H1N1 и H3N2 очень активные штаммы. Ими легче заразиться, особенно на фоне ослабленного иммунитета, то есть, не приобретенного от ОРВИ и гриппа», — уточнил собеседник агентства. Кроме того, в нынешний сезон заболеваний вмешались эпидемические циклы, отметил эксперт. «Каждые 5-6 лет эпидемия. И вот как раз пять лет прошло. Будет ли это в этом году или следующем, сказать сложно. Но риски, что будут в этом сезоне — высокие», — заключил он. Ранее стало известно, что свиной грипп уже обнаружен в 74 субъектах РФ. В сентябре врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прогнозировал, что в России может случиться эпидемия гриппа, из-за которой придется вводить локдаун.