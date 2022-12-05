Посуточное жилье в новогоднюю ночь жителям ЯНАО обойдется от 3 тысяч рублей

Арендодатели в новогоднюю ночь подняли стоимость квартир в 2 раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ЯНАО цена аренды посуточной квартиры в новогоднюю ночь вырастет более чем в два раза. Объявления о сдаче квартир размещены на сайте Avito.

«Аренда однокомнатной квартиры в Салехарде в новогоднюю ночь стоит от 3000 рублей при заселении двух человек. Вне праздничных дней можно арендовать за 1500 рублей. В Надыме — от 6000 рублей», — прокомментировали арендодатели.

В Новом Уренгое посуточная аренда квартир в новогоднюю ночь жителям и гостям города обойдется от 3000 рублей в сутки. При этом некоторые арендодатели еще не определились, повышать цену в два или в три раза. В Губкинском и Ноябрьске придется заплатить от 5000 рублей, в Муравленко от 6000 рублей. Также зачастую действуют скидки при аренде от 2-7 дней.

Кафе и рестораны Ямала также приглашают жителей и гостей городов встретить Новый год в большой компании. Минимальный депозит 1675 рублей с человека.