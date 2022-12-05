05 декабря 2022
04 декабря 2022

Арендодатели рассказали, сколько будет стоить посуточное жилье в новогоднюю ночь в ЯНАО. Инфографика

Посуточное жилье в новогоднюю ночь жителям ЯНАО обойдется от 3 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Арендодатели в новогоднюю ночь подняли стоимость квартир в 2 раза Фото:

В ЯНАО цена аренды посуточной квартиры в новогоднюю ночь вырастет более чем в два раза. Объявления о сдаче квартир размещены на сайте Avito.

«Аренда однокомнатной квартиры в Салехарде в новогоднюю ночь стоит от 3000 рублей при заселении двух человек. Вне праздничных дней можно арендовать за 1500 рублей. В Надыме — от 6000 рублей», — прокомментировали арендодатели.

В Новом Уренгое посуточная аренда квартир в новогоднюю ночь жителям и гостям города обойдется от 3000 рублей в сутки. При этом некоторые арендодатели еще не определились, повышать цену в два или в три раза. В Губкинском и Ноябрьске придется заплатить от 5000 рублей, в Муравленко от 6000 рублей. Также зачастую действуют скидки при аренде от 2-7 дней.

Кафе и рестораны Ямала также приглашают жителей и гостей городов встретить Новый год в большой компании. Минимальный депозит 1675 рублей с человека.

Стоимость посуточной аренды однокомнатных квартир в ЯНАО в новогоднюю ночь

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В ЯНАО цена аренды посуточной квартиры в новогоднюю ночь вырастет более чем в два раза. Объявления о сдаче квартир размещены на сайте Avito. «Аренда однокомнатной квартиры в Салехарде в новогоднюю ночь стоит от 3000 рублей при заселении двух человек. Вне праздничных дней можно арендовать за 1500 рублей. В Надыме — от 6000 рублей», — прокомментировали арендодатели. В Новом Уренгое посуточная аренда квартир в новогоднюю ночь жителям и гостям города обойдется от 3000 рублей в сутки. При этом некоторые арендодатели еще не определились, повышать цену в два или в три раза. В Губкинском и Ноябрьске придется заплатить от 5000 рублей, в Муравленко от 6000 рублей. Также зачастую действуют скидки при аренде от 2-7 дней. Кафе и рестораны Ямала также приглашают жителей и гостей городов встретить Новый год в большой компании. Минимальный депозит 1675 рублей с человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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