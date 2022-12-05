На 110-летний юбилей курганской библиотеки пришли представители областного правительства, духовенства, творческой элиты и бизнеса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На юбилее курганской областной научной библиотеки имени А. К. Югова 6 декабря собрались представители политической и творческой элит региона, бизнесмены. Со 110-летием библиотеку пришли поздравить заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина, первый зампредседателя курганской облдумы Владимир Сажин, спикер гордумы Игорь Прозоров и многие другие, передает корреспондент URA.RU.

«На мероприятии присутствуют супруга сенатора Сергея Муратова и предприниматель Светлана Муратова, митрополит Курганский и Белозерский Даниил, председатель региональной Избирательной комиссии Роман Скиндерев, ректор курганского госуниверситета Надежда Дубив», — сообщил корреспондент агентства. Среди гостей — военный комиссар области Айрат Зарипов, искусствовед Любовь Кочарина, народный художник России Герман Травников.

Кокорина поздравила коллектив библиотеки от имени губернатора Вадима Шумкова и областного правительства. «Сейчас Юговка — это методический центр всей сети Курганской области. Здесь проходят концерты, выставки, спектакли, идет работа с молодежью и найдут чем увлечь. Пространство нашей библиотеки преображается. Уверена, что это будет храм, где можно получить знания и приятно провести время», — сказал чиновница. Она вручила директору библиотеки Наталье Катайцевой сертификат на 200 000 рублей.

На официальном сайте библиотеки указано, что в ней хранится 2,5 млн экземпляров книг, периодики, уникальных документов, раритетных изданий, нотных сборников и грампластинок. В прошлом году Юговка была признана лучшей библиотекой и получила грант губернатора.

Митрополит курганский и Белозерский Даниил и замгубернатора Лариса Кокорина пришли поздравить библиотеку Югова с юбилеем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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