Матвиенко подчеркнула особый статус губернатора ХМАО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что губернатор ХМАО Наталья Комарова является единственной женщиной среди глав российских регионов. Это произошло на заседании Совета Евразийского женского форума в Москве. Его трансляция велась в аккаунте Комаровой в социальных сетях.
«Мы Наталью Владимировну [Комарову] бережем, как хрустальную вазу. Потому что она единственная женщина-губернатор. Кстати, если есть желающие (собравшимся женщинам) пойти губернаторами, вы предлагайте. Это не так страшно и сложно. Давайте двигаться! Кто хочет? Продвинем! Нужны обязательно женщины-губернаторы. Наталья Владимировна такая молодец. Она не только ответственная в работе. Регион очень сложный, тяжелый, северный. Но она еще очень добросовестно выполняет взятые на себя общественные обязательства. Спасибо ей большое!», — сказала Матвиенко.
Губернатор Югры согласилась с мнением спикера Совфеда о том, что во главе регионов должно быть больше женщин. «Я присоединяюсь! Не будьте как мои дочери. Их журналисты спросили — а вы кем хотите быть? А они что-то там засомневались (говорить-не говорить кем хотят быть), а журналист хотел им подсказать — а может быть, вы хотите как мама? А они — боже сохрани! Поэтому не надо так думать» — отреагировала Комарова на слова Матвиенко. После чего губернатор ХМАО выступила с докладом перед российскими женщинами-лидерами.
Ранее URA.RU сообщало, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко наградила губернатора ХМАО Наталью Комарову. Ей была вручена благодарность от Совфеда.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney