В Челябинской области растет число случаев свиного гриппа

За первую неделю декабря зафиксировано более 40 тысяч обращений с гриппом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области растет заболеваемость свиным гриппом. Как URA.RU сообщила замначальника Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, с начала эпидсезона зарегистрировано около 20 случаев, из них семь только за последнюю неделю.

«За последнюю неделю зафиксировано более 40 тысяч обращений в области. Семь из них с лабораторным подтверждением гриппа вызванного вирусом AH1N1. А всего за месяц около 20 случаев», — уточнила Лучинина.

Ранее сообщалось, что эпидпорог по ОРВИ в Челябинской области превышен на 70,2%. Среди взрослого населения показатель составил уже 95%. С 25 ноября по 2 декабря зарегистрировано на 27,6% больше заболевших по сравнению с прошлой неделей, ситуация по заболеваемости в регионе оценивается как неблагополучная.