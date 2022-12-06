В Челябинской области растет число случаев свиного гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, анализы, защитный костюм, анализ, медицина, специалист, медицинские исследования, covid19, проведение анализов, вирусолог, противочумный костюм, коронавирус
За первую неделю декабря зафиксировано более 40 тысяч обращений с гриппом Фото:

В Челябинской области растет заболеваемость свиным гриппом. Как URA.RU сообщила замначальника Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, с начала эпидсезона зарегистрировано около 20 случаев, из них семь только за последнюю неделю.

«За последнюю неделю зафиксировано более 40 тысяч обращений в области. Семь из них с лабораторным подтверждением гриппа вызванного вирусом AH1N1. А всего за месяц около 20 случаев», — уточнила Лучинина.

Ранее сообщалось, что эпидпорог по ОРВИ в Челябинской области превышен на 70,2%. Среди взрослого населения показатель составил уже 95%. С 25 ноября по 2 декабря зарегистрировано на 27,6% больше заболевших по сравнению с прошлой неделей, ситуация по заболеваемости в регионе оценивается как неблагополучная.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинской области растет заболеваемость свиным гриппом. Как URA.RU сообщила замначальника Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, с начала эпидсезона зарегистрировано около 20 случаев, из них семь только за последнюю неделю. «За последнюю неделю зафиксировано более 40 тысяч обращений в области. Семь из них с лабораторным подтверждением гриппа вызванного вирусом AH1N1. А всего за месяц около 20 случаев», — уточнила Лучинина. Ранее сообщалось, что эпидпорог по ОРВИ в Челябинской области превышен на 70,2%. Среди взрослого населения показатель составил уже 95%. С 25 ноября по 2 декабря зарегистрировано на 27,6% больше заболевших по сравнению с прошлой неделей, ситуация по заболеваемости в регионе оценивается как неблагополучная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...