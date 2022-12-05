Активисты просят прокуратуру и Роскомнадзор заблокировать свердловский ЛГБТ-ресурс

Активисты считают, что подобные группы в социальных сетях «подрывают духовно-нравственные ценности россиян» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ресурсный центр для ЛГБТ из Екатеринбурга (признан в РФ иноагентом) подрывает традиционные устои, в связи с чем его стоит заблокировать. С такой инициативой выступили общественники из организации «Зов народа». Копия обращения есть в распоряжении редакции URA.RU.

«Общественным движением „Зов Народа“ на просторах социальных сетей были выявлены подрывные ЛГБТ-группы, осуждающие действия власти, законы, а также ведущие деятельность по подрыву традиционных, духовно-нравственных ценностей», — говорится в обращении. Далее прилагается список ресурсов, которые попадают под закон о запрете пропаганды ЛГБТ, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди 13-ти указанных ссылок на социальные сети, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, оказался и ресурсный центр для ЛГБТ. «В связи с принятым законом и указом президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 „Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей“ просим заблокировать указанные ЛГБТ-ресурсы на территории Российской Федерации», — заявили активисты.

В России вступил в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 декабря. Закон предполагает, что в России отныне запрещено показывать фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в кинотеатрах, продавать книги на данную тему и создавать такую рекламу.