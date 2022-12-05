05 декабря 2022

В Екатеринбурге изъяли всю партию гречки, в которой обнаружили мертвую крысу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, продукты, гречка, магазин
Региональный Роспотребнадзор продолжит выяснять, как мертвый грызун оказался в пачке с гречкой Фото:

Производитель, в пакете с гречкой которого екатеринбуржцы обнаружили мертвую крысу, изъял из продажи всю партию товара. Об этом сообщил в своих социальных сетях свердловский Роспотребнадзор.

«Магазин „Ашан“, где свердловчанин купил пакет крупы с телом грызуна внутри, снял эту продукцию с реализации. Специалисты центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области сегодня выехали в магазин и убедились в этом лично», — заявили в ведомстве. Также специалисты продолжат разбираться в данной ситуации и дальше, чтобы выяснить, как все же мертвый грызун попал в упаковку.

Ранее в социальных сетях жители Екатеринбурга опубликовали фото, на котором видно, что в пакете с гречкой находилась мертвая крыса. Неприятная находка была найдена в пачке крупы, которую екатеринбуржцы купили в магазине «Ашан» на Металлургов, 87.

Такая неприятная находка стала поводом для разбирательств Роспотребнадзора
Фото:

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Производитель, в пакете с гречкой которого екатеринбуржцы обнаружили мертвую крысу, изъял из продажи всю партию товара. Об этом сообщил в своих социальных сетях свердловский Роспотребнадзор. «Магазин „Ашан“, где свердловчанин купил пакет крупы с телом грызуна внутри, снял эту продукцию с реализации. Специалисты центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области сегодня выехали в магазин и убедились в этом лично», — заявили в ведомстве. Также специалисты продолжат разбираться в данной ситуации и дальше, чтобы выяснить, как все же мертвый грызун попал в упаковку. Ранее в социальных сетях жители Екатеринбурга опубликовали фото, на котором видно, что в пакете с гречкой находилась мертвая крыса. Неприятная находка была найдена в пачке крупы, которую екатеринбуржцы купили в магазине «Ашан» на Металлургов, 87.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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