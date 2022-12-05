В Екатеринбурге изъяли всю партию гречки, в которой обнаружили мертвую крысу

Производитель, в пакете с гречкой которого екатеринбуржцы обнаружили мертвую крысу, изъял из продажи всю партию товара. Об этом сообщил в своих социальных сетях свердловский Роспотребнадзор.
«Магазин „Ашан“, где свердловчанин купил пакет крупы с телом грызуна внутри, снял эту продукцию с реализации. Специалисты центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области сегодня выехали в магазин и убедились в этом лично», — заявили в ведомстве. Также специалисты продолжат разбираться в данной ситуации и дальше, чтобы выяснить, как все же мертвый грызун попал в упаковку.
Ранее в социальных сетях жители Екатеринбурга опубликовали фото, на котором видно, что в пакете с гречкой находилась мертвая крыса. Неприятная находка была найдена в пачке крупы, которую екатеринбуржцы купили в магазине «Ашан» на Металлургов, 87.
Такая неприятная находка стала поводом для разбирательств Роспотребнадзора
Фото: группа «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» в соцсети «ВКонтакте»
Производитель, в пакете с гречкой которого екатеринбуржцы обнаружили мертвую крысу, изъял из продажи всю партию товара. Об этом сообщил в своих социальных сетях свердловский Роспотребнадзор. «Магазин „Ашан“, где свердловчанин купил пакет крупы с телом грызуна внутри, снял эту продукцию с реализации. Специалисты центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области сегодня выехали в магазин и убедились в этом лично», — заявили в ведомстве. Также специалисты продолжат разбираться в данной ситуации и дальше, чтобы выяснить, как все же мертвый грызун попал в упаковку. Ранее в социальных сетях жители Екатеринбурга опубликовали фото, на котором видно, что в пакете с гречкой находилась мертвая крыса. Неприятная находка была найдена в пачке крупы, которую екатеринбуржцы купили в магазине «Ашан» на Металлургов, 87.