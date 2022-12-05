В Екатеринбурге изъяли всю партию гречки, в которой обнаружили мертвую крысу

06 декабря 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Региональный Роспотребнадзор продолжит выяснять, как мертвый грызун оказался в пачке с гречкой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Производитель, в пакете с гречкой которого екатеринбуржцы обнаружили мертвую крысу, изъял из продажи всю партию товара. Об этом сообщил в своих социальных сетях свердловский Роспотребнадзор. «Магазин „Ашан“, где свердловчанин купил пакет крупы с телом грызуна внутри, снял эту продукцию с реализации. Специалисты центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области сегодня выехали в магазин и убедились в этом лично», — заявили в ведомстве. Также специалисты продолжат разбираться в данной ситуации и дальше, чтобы выяснить, как все же мертвый грызун попал в упаковку. Ранее в социальных сетях жители Екатеринбурга опубликовали фото, на котором видно, что в пакете с гречкой находилась мертвая крыса. Неприятная находка была найдена в пачке крупы, которую екатеринбуржцы купили в магазине «Ашан» на Металлургов, 87. Такая неприятная находка стала поводом для разбирательств Роспотребнадзора Фото: группа «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» в соцсети «ВКонтакте»

Производитель, в пакете с гречкой которого екатеринбуржцы обнаружили мертвую крысу, изъял из продажи всю партию товара. Об этом сообщил в своих социальных сетях свердловский Роспотребнадзор. «Магазин „Ашан“, где свердловчанин купил пакет крупы с телом грызуна внутри, снял эту продукцию с реализации. Специалисты центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области сегодня выехали в магазин и убедились в этом лично», — заявили в ведомстве. Также специалисты продолжат разбираться в данной ситуации и дальше, чтобы выяснить, как все же мертвый грызун попал в упаковку. Ранее в социальных сетях жители Екатеринбурга опубликовали фото, на котором видно, что в пакете с гречкой находилась мертвая крыса. Неприятная находка была найдена в пачке крупы, которую екатеринбуржцы купили в магазине «Ашан» на Металлургов, 87.