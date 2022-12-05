Курганцам предложили задать вопросы губернатору Шумкову

06 декабря 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

7 декабря ГТРК «Курган» проведет прямой с Вадимом Шумковым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Курганской области предложили задать вопросы губернатору Вадиму Шумкову. Глава региона 7 декабря ответит на них в прямом эфире ГТРК «Курган», сообщает пресс-служба областного правительства. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков в среду, 7 декабря, примет участие в прямом эфире ГТРК «Курган». Во время прямого эфира Вадим Шумков подведет итоги социально-экономического развития региона в этом году, поделится основными планами и задачами, которые стоят на 2023 год, а также по традиции ответит на вопросы жителей области. С 19:30 до 20:00 звонки от телезрителей будут приниматься по телефону: 8 (3522) 43-33-44. С 9:00 до начала эфира вопрос главе региона также можно будет отправить, заполнив специальную форму «Задай вопрос Губернатору», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Прямой эфир будет транслироваться в 19:30 на канале «Россия», а также в группе ГТРК «Курган» во «ВКонтакте». Форма, по которой можно будет направить письменный вопрос губернатору, появится на сайте правительства Курганской области в разделе «Губернатор». В форме следует указать контакты для связи и получения ответа.

Жителям Курганской области предложили задать вопросы губернатору Вадиму Шумкову. Глава региона 7 декабря ответит на них в прямом эфире ГТРК «Курган», сообщает пресс-служба областного правительства. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков в среду, 7 декабря, примет участие в прямом эфире ГТРК «Курган». Во время прямого эфира Вадим Шумков подведет итоги социально-экономического развития региона в этом году, поделится основными планами и задачами, которые стоят на 2023 год, а также по традиции ответит на вопросы жителей области. С 19:30 до 20:00 звонки от телезрителей будут приниматься по телефону: 8 (3522) 43-33-44. С 9:00 до начала эфира вопрос главе региона также можно будет отправить, заполнив специальную форму «Задай вопрос Губернатору», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Прямой эфир будет транслироваться в 19:30 на канале «Россия», а также в группе ГТРК «Курган» во «ВКонтакте». Форма, по которой можно будет направить письменный вопрос губернатору, появится на сайте правительства Курганской области в разделе «Губернатор». В форме следует указать контакты для связи и получения ответа.