06 декабря 2022

Британский наемник доложил о массовом бегстве добровольцев с Украины

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Иностранные наемники в составе ВСУ бегут с фронта из-за страха российских обстрелов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иностранные наемники, которые прибыли на фронт сражаться за Вооруженные силы Украины, массово бегут с поля боя из-за страха российских обстрелов. Об этом сообщил британский наемник Джозеф Макдональд.

«Было примерно 600-700 человек, которые либо вернулись домой, либо бежали в какую-то другую часть или ополчение на Украине, где, по их мнению, было бы безопаснее», — сообщил Джозеф Макдональд в интервью на youtube-канале Lindybeige. По его мнению, наемники ВСУ бежали с фронта из-за страха попасть под обстрелы российской артиллерии.

При этом, Макдональд не указал временные рамки, в которые солдаты покидали поле боя. Также он предостерег наемников, желающих поехать на фронт. «Кто воюет с русскими, того сильно обстреливают. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty», — сообщил Джозеф Макдональд.

Ранее URA.RU сообщало, что британский наемник пожаловался на шокирующее условия в зоне проведения спецоперации. Снег и мороз на Украине поразили иностранных наемных солдат в составе ВСУ.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Иностранные наемники, которые прибыли на фронт сражаться за Вооруженные силы Украины, массово бегут с поля боя из-за страха российских обстрелов. Об этом сообщил британский наемник Джозеф Макдональд. «Было примерно 600-700 человек, которые либо вернулись домой, либо бежали в какую-то другую часть или ополчение на Украине, где, по их мнению, было бы безопаснее», — сообщил Джозеф Макдональд в интервью на youtube-канале Lindybeige. По его мнению, наемники ВСУ бежали с фронта из-за страха попасть под обстрелы российской артиллерии. При этом, Макдональд не указал временные рамки, в которые солдаты покидали поле боя. Также он предостерег наемников, желающих поехать на фронт. «Кто воюет с русскими, того сильно обстреливают. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty», — сообщил Джозеф Макдональд. Ранее URA.RU сообщало, что британский наемник пожаловался на шокирующее условия в зоне проведения спецоперации. Снег и мороз на Украине поразили иностранных наемных солдат в составе ВСУ. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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