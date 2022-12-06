Британский наемник доложил о массовом бегстве добровольцев с Украины

07 декабря 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники в составе ВСУ бегут с фронта из-за страха российских обстрелов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники, которые прибыли на фронт сражаться за Вооруженные силы Украины, массово бегут с поля боя из-за страха российских обстрелов. Об этом сообщил британский наемник Джозеф Макдональд. «Было примерно 600-700 человек, которые либо вернулись домой, либо бежали в какую-то другую часть или ополчение на Украине, где, по их мнению, было бы безопаснее», — сообщил Джозеф Макдональд в интервью на youtube-канале Lindybeige . По его мнению, наемники ВСУ бежали с фронта из-за страха попасть под обстрелы российской артиллерии. При этом, Макдональд не указал временные рамки, в которые солдаты покидали поле боя. Также он предостерег наемников, желающих поехать на фронт. «Кто воюет с русскими, того сильно обстреливают. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty», — сообщил Джозеф Макдональд. Ранее URA.RU сообщало, что британский наемник пожаловался на шокирующее условия в зоне проведения спецоперации. Снег и мороз на Украине поразили иностранных наемных солдат в составе ВСУ. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Иностранные наемники, которые прибыли на фронт сражаться за Вооруженные силы Украины, массово бегут с поля боя из-за страха российских обстрелов. Об этом сообщил британский наемник Джозеф Макдональд. «Было примерно 600-700 человек, которые либо вернулись домой, либо бежали в какую-то другую часть или ополчение на Украине, где, по их мнению, было бы безопаснее», — сообщил Джозеф Макдональд в интервью на youtube-канале Lindybeige. По его мнению, наемники ВСУ бежали с фронта из-за страха попасть под обстрелы российской артиллерии. При этом, Макдональд не указал временные рамки, в которые солдаты покидали поле боя. Также он предостерег наемников, желающих поехать на фронт. «Кто воюет с русскими, того сильно обстреливают. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty», — сообщил Джозеф Макдональд. Ранее URA.RU сообщало, что британский наемник пожаловался на шокирующее условия в зоне проведения спецоперации. Снег и мороз на Украине поразили иностранных наемных солдат в составе ВСУ. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.