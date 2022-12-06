Пресс-секретарь Путина: Запад всегда был агрессивно настроен против РФ

Западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о работе российских контрразведчиков.
«Всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас», — ответил Песков ТАСС после премьеры шпионского фильма «Тень: Взять Гордея». Пресс-секретарь главы государства добавил, что за последние десятилетия были обнародованы подобные дела. Это лишь малая часть, раскрытая спецслужбами РФ. Песков поставил контрразведку в один ряд с журналистикой, отметив, что это древнейшие профессии.
Ранее сообщалось, что спецслужбы стран НАТО снабжают Украину сведениями о перемещениях российских войск. По данным службы внешней разведки РФ, западные спецслужбы намерены поглотить украинские разведывательные ведомства.
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Западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о работе российских контрразведчиков. «Всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас», — ответил Песков ТАСС после премьеры шпионского фильма «Тень: Взять Гордея». Пресс-секретарь главы государства добавил, что за последние десятилетия были обнародованы подобные дела. Это лишь малая часть, раскрытая спецслужбами РФ. Песков поставил контрразведку в один ряд с журналистикой, отметив, что это древнейшие профессии. Ранее сообщалось, что спецслужбы стран НАТО снабжают Украину сведениями о перемещениях российских войск. По данным службы внешней разведки РФ, западные спецслужбы намерены поглотить украинские разведывательные ведомства.