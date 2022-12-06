06 декабря 2022

Пресс-секретарь Путина: Запад всегда был агрессивно настроен против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России Фото:

Западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о работе российских контрразведчиков.

«Всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас», — ответил Песков ТАСС после премьеры шпионского фильма «Тень: Взять Гордея». Пресс-секретарь главы государства добавил, что за последние десятилетия были обнародованы подобные дела. Это лишь малая часть, раскрытая спецслужбами РФ. Песков поставил контрразведку в один ряд с журналистикой, отметив, что это древнейшие профессии.

Ранее сообщалось, что спецслужбы стран НАТО снабжают Украину сведениями о перемещениях российских войск. По данным службы внешней разведки РФ, западные спецслужбы намерены поглотить украинские разведывательные ведомства.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о работе российских контрразведчиков. «Всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас», — ответил Песков ТАСС после премьеры шпионского фильма «Тень: Взять Гордея». Пресс-секретарь главы государства добавил, что за последние десятилетия были обнародованы подобные дела. Это лишь малая часть, раскрытая спецслужбами РФ. Песков поставил контрразведку в один ряд с журналистикой, отметив, что это древнейшие профессии. Ранее сообщалось, что спецслужбы стран НАТО снабжают Украину сведениями о перемещениях российских войск. По данным службы внешней разведки РФ, западные спецслужбы намерены поглотить украинские разведывательные ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...