Пресс-секретарь Путина: Запад всегда был агрессивно настроен против РФ 07 декабря 2022 в 01:18 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о работе российских контрразведчиков. «Всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас», — ответил Песков ТАСС после премьеры шпионского фильма «Тень: Взять Гордея». Пресс-секретарь главы государства добавил, что за последние десятилетия были обнародованы подобные дела. Это лишь малая часть, раскрытая спецслужбами РФ. Песков поставил контрразведку в один ряд с журналистикой, отметив, что это древнейшие профессии. Ранее сообщалось, что спецслужбы стран НАТО снабжают Украину сведениями о перемещениях российских войск. По данным службы внешней разведки РФ, западные спецслужбы намерены поглотить украинские разведывательные ведомства. Западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о работе российских контрразведчиков. «Всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас», — ответил Песков ТАСС после премьеры шпионского фильма «Тень: Взять Гордея». Пресс-секретарь главы государства добавил, что за последние десятилетия были обнародованы подобные дела. Это лишь малая часть, раскрытая спецслужбами РФ. Песков поставил контрразведку в один ряд с журналистикой, отметив, что это древнейшие профессии. Ранее сообщалось, что спецслужбы стран НАТО снабжают Украину сведениями о перемещениях российских войск. По данным службы внешней разведки РФ, западные спецслужбы намерены поглотить украинские разведывательные ведомства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям