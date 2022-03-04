04 марта 2022

СВР: спецслужбы НАТО помогают Украине бороться с Россией

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III съезд движения
Западные спецслужбы собираются руководить враждебной деятельностью Украины против России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецслужбы стран НАТО снабжают Украину сведениями о перемещениях российских войск. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ. По данным ведомства, западные спецслужбы намерены поглотить украинские разведывательные ведомства.

«Спецслужбы Запада рассчитывают окончательно поглотить остатки украинских спецслужб и напрямую руководить их враждебной деятельностью против РФ», — передает сообщение СВР РИА «Новости». В ведомстве заявили, что разведка Великобритании, Канады и ряда стран НАТО снабжают Службу безопасности Украины информацией о планах и передвижениях Вооруженных Сил РФ. Вместе с США они также обеспечивают функционирование «польского логистического хаба», через который Киев получает оружие.

По данным СВР, спецслужбы стран НАТО также направляют на Украину иностранных террористов-боевиков. В их числе выходцы с Ближнего Востока. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину прибыли воевать 16 тысяч иностранных граждан. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил устанавливать личности наемников и расследовать факты их участия в совершении преступных действий.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах.

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Спецслужбы стран НАТО снабжают Украину сведениями о перемещениях российских войск. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ. По данным ведомства, западные спецслужбы намерены поглотить украинские разведывательные ведомства. «Спецслужбы Запада рассчитывают окончательно поглотить остатки украинских спецслужб и напрямую руководить их враждебной деятельностью против РФ», — передает сообщение СВР РИА «Новости». В ведомстве заявили, что разведка Великобритании, Канады и ряда стран НАТО снабжают Службу безопасности Украины информацией о планах и передвижениях Вооруженных Сил РФ. Вместе с США они также обеспечивают функционирование «польского логистического хаба», через который Киев получает оружие. По данным СВР, спецслужбы стран НАТО также направляют на Украину иностранных террористов-боевиков. В их числе выходцы с Ближнего Востока. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину прибыли воевать 16 тысяч иностранных граждан. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил устанавливать личности наемников и расследовать факты их участия в совершении преступных действий. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах.
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