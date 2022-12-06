06 декабря 2022

Екатеринбурженка без прав попала в ДТП, уезжая от полиции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла вечером 6 декабря на Московской улице в Екатеринбурге Фото:

Екатеринбурженка без водительский прав, пытаясь уехать от полицейских, который проводили проверку документов, попала в ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«Увидев наряд ДПС, сотрудники которого проводили проверку автолюбителей, чтобы избежать проверки документов девушка решила резко свернуть на лево во двор. Во время совершения маневра не пропустила автомобиль Hyundai Sonata и допустила столкновение», — рассказал очевидец.

Авария произошла вечером 6 декабря на улице Московская. От удара машину девушки отбросило на бетонную опору ограждения музыкальной школы, в ДТП никто не пострадал. По словам екатеринбурженки, ей несколько раз не удалось сдать на права, отчаявшись она купила автомобиль и стала ездить без прав. Сотрудники ГИБДД отстранили девушку от вождения и отправили ее машину на штрафстоянку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Московской произошло несколько аварий. Машины столкнулись из-за льда, покрывшего дорогу после того, как днем прорвало трубу.

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Екатеринбурженка без водительский прав, пытаясь уехать от полицейских, который проводили проверку документов, попала в ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «Увидев наряд ДПС, сотрудники которого проводили проверку автолюбителей, чтобы избежать проверки документов девушка решила резко свернуть на лево во двор. Во время совершения маневра не пропустила автомобиль Hyundai Sonata и допустила столкновение», — рассказал очевидец. Авария произошла вечером 6 декабря на улице Московская. От удара машину девушки отбросило на бетонную опору ограждения музыкальной школы, в ДТП никто не пострадал. По словам екатеринбурженки, ей несколько раз не удалось сдать на права, отчаявшись она купила автомобиль и стала ездить без прав. Сотрудники ГИБДД отстранили девушку от вождения и отправили ее машину на штрафстоянку. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Московской произошло несколько аварий. Машины столкнулись из-за льда, покрывшего дорогу после того, как днем прорвало трубу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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