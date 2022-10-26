26 октября 2022

В Екатеринбурге на улице, которую затопило, машины массово врезаются друг в друга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на улице Пушкина с участием автоэвакуатора. Екатеринбург, дтп
На Московской из-за гололеда машины сталкивались друг с другом (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на улице Московской вечером, 26 октября, произошло несколько аварий, из-за льда, покрывшего дорогу после того, как днем прорвало трубу. О столкновениях машин сообщают очевидцы.

«26 октября на Московской случилось сразу несколько ДТП. Водители теряли управление, а машины сталкивались друг с другом», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы сообщают, что некоторые машины разворачивало поперек полос. Из-за этого на дорогах образовывались пробки. Информации о пострадавших — нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что днем, 26 октября, улицу Московскую затопило из-за аварии на трубопроводе. В пресс-службе ЕМУП «Водоканал» сообщили URA.RU, что коммунальники работают над устранением последствий прорыва трубы.

Машины разворачивало поперек полос
Фото:
Водители не могли справиться с управлением из-за гололеда
Фото:
Информации о пострадавших — нет
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Московской вечером, 26 октября, произошло несколько аварий, из-за льда, покрывшего дорогу после того, как днем прорвало трубу. О столкновениях машин сообщают очевидцы. «26 октября на Московской случилось сразу несколько ДТП. Водители теряли управление, а машины сталкивались друг с другом», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев. Очевидцы сообщают, что некоторые машины разворачивало поперек полос. Из-за этого на дорогах образовывались пробки. Информации о пострадавших — нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало, что днем, 26 октября, улицу Московскую затопило из-за аварии на трубопроводе. В пресс-службе ЕМУП «Водоканал» сообщили URA.RU, что коммунальники работают над устранением последствий прорыва трубы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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