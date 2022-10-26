В Екатеринбурге на улице Московской вечером, 26 октября, произошло несколько аварий, из-за льда, покрывшего дорогу после того, как днем прорвало трубу. О столкновениях машин сообщают очевидцы.
«26 октября на Московской случилось сразу несколько ДТП. Водители теряли управление, а машины сталкивались друг с другом», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев.
Очевидцы сообщают, что некоторые машины разворачивало поперек полос. Из-за этого на дорогах образовывались пробки. Информации о пострадавших — нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что днем, 26 октября, улицу Московскую затопило из-за аварии на трубопроводе. В пресс-службе ЕМУП «Водоканал» сообщили URA.RU, что коммунальники работают над устранением последствий прорыва трубы.
Машины разворачивало поперек полос
Фото: Е1.RU
Водители не могли справиться с управлением из-за гололеда
Фото: Е1.RU
Информации о пострадавших — нет
Фото: Е1.RU
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В Екатеринбурге на улице Московской вечером, 26 октября, произошло несколько аварий, из-за льда, покрывшего дорогу после того, как днем прорвало трубу. О столкновениях машин сообщают очевидцы. «26 октября на Московской случилось сразу несколько ДТП. Водители теряли управление, а машины сталкивались друг с другом», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев. Очевидцы сообщают, что некоторые машины разворачивало поперек полос. Из-за этого на дорогах образовывались пробки. Информации о пострадавших — нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало, что днем, 26 октября, улицу Московскую затопило из-за аварии на трубопроводе. В пресс-службе ЕМУП «Водоканал» сообщили URA.RU, что коммунальники работают над устранением последствий прорыва трубы.