AT: Зеленский якобы диктует повестку американским СМИ

07 декабря 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский также якобы раскрыл свои переживания по поводу вступления Украины в НАТО Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Китайские журналисты опубликовали статью о том, что украинский лидер Владимир Зеленский в разговоре с главой Тайваня Цай Инвэнь признался, что якобы диктует западным СМИ истории об Украине. Об этом сообщает китайское интернет-издание Asia Times с пометкой о том, что это сатира. «Да, мы, прокси для США, получаем большое покрытие — никогда не плохое, только хорошее. Я могу почти диктовать западным СМИ истории об Украине», — якобы сказал Зеленский в беседе с Цай Инвэнь, передают журналисты издания. Также, по словам публикаторов, украинский лидер будто бы рассказал лидеру Тайваня о своих переживаниях по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс. «Я был тем, кто плакал из-за отказа НАТО принять нас», — сказал президент Украины, передает СМИ. Ранее украинский политик Владимир Олейник заявил, что Зеленский — марионетка Запада. По его словам без приказа США он даже не может уйти в отставку, передает телеканал 360. «В данном случае Зеленский — марионетка. Он считает, что в этот период он незаменим, но есть главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который дышит ему в затылок. Сами американцы поняли, с кем имеют дело», — отметил Олейник.

Китайские журналисты опубликовали статью о том, что украинский лидер Владимир Зеленский в разговоре с главой Тайваня Цай Инвэнь признался, что якобы диктует западным СМИ истории об Украине. Об этом сообщает китайское интернет-издание Asia Times с пометкой о том, что это сатира. «Да, мы, прокси для США, получаем большое покрытие — никогда не плохое, только хорошее. Я могу почти диктовать западным СМИ истории об Украине», — якобы сказал Зеленский в беседе с Цай Инвэнь, передают журналисты издания. Также, по словам публикаторов, украинский лидер будто бы рассказал лидеру Тайваня о своих переживаниях по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс. «Я был тем, кто плакал из-за отказа НАТО принять нас», — сказал президент Украины, передает СМИ. Ранее украинский политик Владимир Олейник заявил, что Зеленский — марионетка Запада. По его словам без приказа США он даже не может уйти в отставку, передает телеканал 360. «В данном случае Зеленский — марионетка. Он считает, что в этот период он незаменим, но есть главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который дышит ему в затылок. Сами американцы поняли, с кем имеют дело», — отметил Олейник.