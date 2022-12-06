Тюменские спортсмены смогут вновь вернуться к тренировкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело тюменской академии бокса «Батыр» взято на контроль на федеральном уровне. Информацию об этом корреспонденту URA.RU передал основатель и тренер академии Марат Каримов. Тюменец лично пообщался с секретарем федерации бокса России Татьяной Кириенко.

«Ребята и родители, я вас очень прошу, несмотря на сложившуюся ситуацию, ни в коем случае не покидайте клуб „Батыр“, который мы давным-давно заметили. Федерация бокса России поддерживает вашего тренера, он действительно делает результаты, он создал такой семейный клуб, который можно поставить в пример всей России», — обратилась на видео Татьяна Кириенко к воспитанникам академии «Батыр» и их родителям.

Чиновница пообещала помочь руководству с помещением для тренировок, ремонтом и боксерским оборудованием. Встреча руководства клуба и Татьяны Кириенко состоялась в рамках финала международного турнира по боксу в Калининграде.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию города Тюмени. Там ответили, что руководству академии было предложено несколько вариантов помещений для тренировок. В распоряжение URA.RU пресс-служба передала список потенциальных мест, который был оглашен руководству. Но, как сообщает ведомство, ответа от руководителей «Батыра» не последовало.

Ранее агентство рассказывало историю о том, что более четырехсот тюменских детей из академии бокса «Батыр» лишены возможности заниматься любимым спортом. Новый арендодатель отказался предоставить зал для тренировок еще в августе этого года, после чего дети вынуждены были заниматься на улице.