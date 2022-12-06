06 декабря 2022

В свердловском городе спасли двух детей из пожара в многоэтажке

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Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , эвакуация, пожар, спасение, огонь, учения мчс, пожарная лестница
Из горящего дома эвакуировались 30 человек, в том числе двое детей Фото:

В Серове (Свердловская область) загорелся мусор в многоэтажном здании. К прибытию спасателей из дома эвакуировались 30 человек, в том числе двое детей, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади два квадратных метра горел мусор на четвертом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 30 человек, в том числе 2 ребенка», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел на улице 4-й Пятилетки в 22:32 6 декабря. На месте происшествия работали 10 спасателей и три пожарные машины. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Фрезеровщиков. Спасателям удалось потушить пламя за 11 минут и эвакуировать трех человек.

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В Серове (Свердловская область) загорелся мусор в многоэтажном здании. К прибытию спасателей из дома эвакуировались 30 человек, в том числе двое детей, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади два квадратных метра горел мусор на четвертом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 30 человек, в том числе 2 ребенка», — сообщают в пресс-службе ведомства. Пожар произошел на улице 4-й Пятилетки в 22:32 6 декабря. На месте происшествия работали 10 спасателей и три пожарные машины. В результате пожара никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Фрезеровщиков. Спасателям удалось потушить пламя за 11 минут и эвакуировать трех человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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