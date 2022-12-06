В свердловском городе спасли двух детей из пожара в многоэтажке

07 декабря 2022 в 08:18 Размер текста - 17 +

Из горящего дома эвакуировались 30 человек, в том числе двое детей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Серове (Свердловская область) загорелся мусор в многоэтажном здании. К прибытию спасателей из дома эвакуировались 30 человек, в том числе двое детей, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади два квадратных метра горел мусор на четвертом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 30 человек, в том числе 2 ребенка», — сообщают в пресс-службе ведомства. Пожар произошел на улице 4-й Пятилетки в 22:32 6 декабря. На месте происшествия работали 10 спасателей и три пожарные машины. В результате пожара никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Фрезеровщиков. Спасателям удалось потушить пламя за 11 минут и эвакуировать трех человек.

В Серове (Свердловская область) загорелся мусор в многоэтажном здании. К прибытию спасателей из дома эвакуировались 30 человек, в том числе двое детей, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади два квадратных метра горел мусор на четвертом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 30 человек, в том числе 2 ребенка», — сообщают в пресс-службе ведомства. Пожар произошел на улице 4-й Пятилетки в 22:32 6 декабря. На месте происшествия работали 10 спасателей и три пожарные машины. В результате пожара никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Фрезеровщиков. Спасателям удалось потушить пламя за 11 минут и эвакуировать трех человек.