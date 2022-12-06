Свердловчанин рассчитался с долгами после того, как у него арестовали трактор. Фото

07 декабря 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

У владельца трактора накопилось долгов на 50 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Слободотуринском районе (Свердловская область) приставы арестовали трактор у местного жителя, который отказывался платить по счетам. Только после этого мужчина расплатился с долгами, рассказали URA.RU в региональном управлении ФССП. «Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако никаких действий для погашения долга (50 тысяч рублей) не предпринимал. Стало известно, что у него в собственности имеется мотоцикл ИМЗ и трактор МТЗ-82. Во время рейда мотоцикл обнаружен не был, но обнаружен трактор. В отношении его составили акт описи и ареста», — рассказали приставы. Должнику вручили квитанции на оплату задолженности, и в этот же день он погасил долг и вернул трактор обратно. Ранее URA.RU сообщало, что в Сухом Логу приставы закрыли кафе с плесенью и ловушками для крыс. У слободотуринца арестовали трактор Фото: УФССП по Свердловской области У владельца трактора был долг по налоговым платежам на 50 тысяч рублей Фото: УФССП по Свердловской области

В Слободотуринском районе (Свердловская область) приставы арестовали трактор у местного жителя, который отказывался платить по счетам. Только после этого мужчина расплатился с долгами, рассказали URA.RU в региональном управлении ФССП. «Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако никаких действий для погашения долга (50 тысяч рублей) не предпринимал. Стало известно, что у него в собственности имеется мотоцикл ИМЗ и трактор МТЗ-82. Во время рейда мотоцикл обнаружен не был, но обнаружен трактор. В отношении его составили акт описи и ареста», — рассказали приставы. Должнику вручили квитанции на оплату задолженности, и в этот же день он погасил долг и вернул трактор обратно. Ранее URA.RU сообщало, что в Сухом Логу приставы закрыли кафе с плесенью и ловушками для крыс.