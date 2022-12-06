06 декабря 2022

Свердловчанин рассчитался с долгами после того, как у него арестовали трактор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт деревня, село. Тюмень, трактор, зима, деревня, село
У владельца трактора накопилось долгов на 50 тысяч рублей Фото:

В Слободотуринском районе (Свердловская область) приставы арестовали трактор у местного жителя, который отказывался платить по счетам. Только после этого мужчина расплатился с долгами, рассказали URA.RU в региональном управлении ФССП.

«Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако никаких действий для погашения долга (50 тысяч рублей) не предпринимал. Стало известно, что у него в собственности имеется мотоцикл ИМЗ и трактор МТЗ-82. Во время рейда мотоцикл обнаружен не был, но обнаружен трактор. В отношении его составили акт описи и ареста», — рассказали приставы.

Должнику вручили квитанции на оплату задолженности, и в этот же день он погасил долг и вернул трактор обратно. Ранее URA.RU сообщало, что в Сухом Логу приставы закрыли кафе с плесенью и ловушками для крыс.

У слободотуринца арестовали трактор
Фото:
У владельца трактора был долг по налоговым платежам на 50 тысяч рублей
Фото:

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В Слободотуринском районе (Свердловская область) приставы арестовали трактор у местного жителя, который отказывался платить по счетам. Только после этого мужчина расплатился с долгами, рассказали URA.RU в региональном управлении ФССП. «Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако никаких действий для погашения долга (50 тысяч рублей) не предпринимал. Стало известно, что у него в собственности имеется мотоцикл ИМЗ и трактор МТЗ-82. Во время рейда мотоцикл обнаружен не был, но обнаружен трактор. В отношении его составили акт описи и ареста», — рассказали приставы. Должнику вручили квитанции на оплату задолженности, и в этот же день он погасил долг и вернул трактор обратно. Ранее URA.RU сообщало, что в Сухом Логу приставы закрыли кафе с плесенью и ловушками для крыс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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